Челябинка передала многомиллионный выигрыш в лотерее сыну

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Лотереи. Тюмень, лотерея, лотерейные билеты, лотереи, лотерейный билет
На сумму выигрыша сын женщины смог купить себе квартиру Фото:

В Миассе (Челябинская область) местная жительница выиграла в «Жилищной лотерее» 5 млн рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото», счастливый билет она отдала сыну, который приобрел на выигрыш уютное жилье.

«Семья делила на четверых 40-метровую „однушку“, пока удача не улыбнулась маме мужчины. В их новой квартире 67 квадратных метров, переезжать они начали еще в конце прошлого года и сейчас постепенно обживаются на новом месте», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото».

Там отметили, что мужчина работает на заводе. Денег на расширение жилья не было. Но после удачи в лотерее он смог купить квартиру, в которой хватает места для всех, даже для домашних питомцев.

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В Миассе (Челябинская область) местная жительница выиграла в «Жилищной лотерее» 5 млн рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото», счастливый билет она отдала сыну, который приобрел на выигрыш уютное жилье. «Семья делила на четверых 40-метровую „однушку“, пока удача не улыбнулась маме мужчины. В их новой квартире 67 квадратных метров, переезжать они начали еще в конце прошлого года и сейчас постепенно обживаются на новом месте», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото». Там отметили, что мужчина работает на заводе. Денег на расширение жилья не было. Но после удачи в лотерее он смог купить квартиру, в которой хватает места для всех, даже для домашних питомцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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