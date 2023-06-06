Челябинка передала многомиллионный выигрыш в лотерее сыну

На сумму выигрыша сын женщины смог купить себе квартиру Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Миассе (Челябинская область) местная жительница выиграла в «Жилищной лотерее» 5 млн рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото», счастливый билет она отдала сыну, который приобрел на выигрыш уютное жилье.

«Семья делила на четверых 40-метровую „однушку“, пока удача не улыбнулась маме мужчины. В их новой квартире 67 квадратных метров, переезжать они начали еще в конце прошлого года и сейчас постепенно обживаются на новом месте», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото».

Там отметили, что мужчина работает на заводе. Денег на расширение жилья не было. Но после удачи в лотерее он смог купить квартиру, в которой хватает места для всех, даже для домашних питомцев.