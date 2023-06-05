В путеводителе по ресторанам с лучшими винами оказалось лишь одно тюменское заведение

06 июня 2023 в 15:58 Размер текста - 17 +

Эксперты отметили в Тюменской области лишь одно заведение Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Тюменский ресторан оказался единственным представителем региона в путеводителе по заведениям, обладающим широкой и качественной винной картой, которая состоит во многом из отечественных производителей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе федеральной сети винотек SimpleWine (входит в группу компаний Simple, где также числится журнал Simple Wine News, — прим URA.RU). «Основным критерием попадания в гид „Большое русское вино“ являлась полнота и богатство винной карты. В этом году акцент был сделан именно на части российских вин, так как ресторан таким образом продвигает локальную историю. Благодаря этому ресторан „Cafe 15/86“ оказался в списке, став единственным представителем региона», — рассказали в пресс-службе компании о путеводителе, вышедшем в журнале Simple Wine News. Всего в гиде были представлены маршруты по 70 городам России. В нем авторы отметили рестораны, отели и винотеки, которые представляют лучшее разнообразие отечественных вин.

Тюменский ресторан оказался единственным представителем региона в путеводителе по заведениям, обладающим широкой и качественной винной картой, которая состоит во многом из отечественных производителей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе федеральной сети винотек SimpleWine (входит в группу компаний Simple, где также числится журнал Simple Wine News, — прим URA.RU). «Основным критерием попадания в гид „Большое русское вино“ являлась полнота и богатство винной карты. В этом году акцент был сделан именно на части российских вин, так как ресторан таким образом продвигает локальную историю. Благодаря этому ресторан „Cafe 15/86“ оказался в списке, став единственным представителем региона», — рассказали в пресс-службе компании о путеводителе, вышедшем в журнале Simple Wine News. Всего в гиде были представлены маршруты по 70 городам России. В нем авторы отметили рестораны, отели и винотеки, которые представляют лучшее разнообразие отечественных вин.