В путеводителе по ресторанам с лучшими винами оказалось лишь одно тюменское заведение

Тюменский ресторан оказался единственным представителем региона в путеводителе по заведениям, обладающим широкой и качественной винной картой, которая состоит во многом из отечественных производителей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе федеральной сети винотек SimpleWine (входит в группу компаний Simple, где также числится журнал Simple Wine News, — прим URA.RU).
«Основным критерием попадания в гид „Большое русское вино“ являлась полнота и богатство винной карты. В этом году акцент был сделан именно на части российских вин, так как ресторан таким образом продвигает локальную историю. Благодаря этому ресторан „Cafe 15/86“ оказался в списке, став единственным представителем региона», — рассказали в пресс-службе компании о путеводителе, вышедшем в журнале Simple Wine News.
Всего в гиде были представлены маршруты по 70 городам России. В нем авторы отметили рестораны, отели и винотеки, которые представляют лучшее разнообразие отечественных вин.
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