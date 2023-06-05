05 июня 2023

В путеводителе по ресторанам с лучшими винами оказалось лишь одно тюменское заведение

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан GAVI. Екатеринбург, бутылки, винотека, ресторан, вино, gavi
Эксперты отметили в Тюменской области лишь одно заведение Фото:

Тюменский ресторан оказался единственным представителем региона в путеводителе по заведениям, обладающим широкой и качественной винной картой, которая состоит во многом из отечественных производителей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе федеральной сети винотек SimpleWine (входит в группу компаний Simple, где также числится журнал Simple Wine News, — прим URA.RU).

«Основным критерием попадания в гид „Большое русское вино“ являлась полнота и богатство винной карты. В этом году акцент был сделан именно на части российских вин, так как ресторан таким образом продвигает локальную историю. Благодаря этому ресторан „Cafe 15/86“ оказался в списке, став единственным представителем региона», — рассказали в пресс-службе компании о путеводителе, вышедшем в журнале Simple Wine News.

Всего в гиде были представлены маршруты по 70 городам России. В нем авторы отметили рестораны, отели и винотеки, которые представляют лучшее разнообразие отечественных вин.

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Тюменский ресторан оказался единственным представителем региона в путеводителе по заведениям, обладающим широкой и качественной винной картой, которая состоит во многом из отечественных производителей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе федеральной сети винотек SimpleWine (входит в группу компаний Simple, где также числится журнал Simple Wine News, — прим URA.RU). «Основным критерием попадания в гид „Большое русское вино“ являлась полнота и богатство винной карты. В этом году акцент был сделан именно на части российских вин, так как ресторан таким образом продвигает локальную историю. Благодаря этому ресторан „Cafe 15/86“ оказался в списке, став единственным представителем региона», — рассказали в пресс-службе компании о путеводителе, вышедшем в журнале Simple Wine News. Всего в гиде были представлены маршруты по 70 городам России. В нем авторы отметили рестораны, отели и винотеки, которые представляют лучшее разнообразие отечественных вин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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