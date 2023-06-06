Гладков заявил, что в Белгородской области не осталось украинских террористов

Украинских террористов нет на территории села Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
«На территории Новой Таволжанки боевики ВСУ отсутствуют», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что власти области стараются оперативно доводить информацию о событиях до всех заинтересованных сторон, особенно до жителей Белгородской области. Ситуация на приграничной территории остается тяжелой, отметил глава региона
Некоторые люди, по словам губернатора, размещают инсинуации по поводу нахождения террористов в населенном пункте, пытаясь решить свои личные проблемы и стремясь увеличить свою аудиторию. «Наша задача — обеспечить безопасность людей и спокойствие на территории», — заключил Гладков.
Украинских террористов нет на территории села Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. «На территории Новой Таволжанки боевики ВСУ отсутствуют», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что власти области стараются оперативно доводить информацию о событиях до всех заинтересованных сторон, особенно до жителей Белгородской области. Ситуация на приграничной территории остается тяжелой, отметил глава региона Некоторые люди, по словам губернатора, размещают инсинуации по поводу нахождения террористов в населенном пункте, пытаясь решить свои личные проблемы и стремясь увеличить свою аудиторию. «Наша задача — обеспечить безопасность людей и спокойствие на территории», — заключил Гладков.