Гладков заявил, что в Белгородской области не осталось украинских террористов

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
Информация о нахождении украинских террористов в Новой Таволжанке неверна, заявил Вячеслав Гладков Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Украинских террористов нет на территории села Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«На территории Новой Таволжанки боевики ВСУ отсутствуют», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что власти области стараются оперативно доводить информацию о событиях до всех заинтересованных сторон, особенно до жителей Белгородской области. Ситуация на приграничной территории остается тяжелой, отметил глава региона

Некоторые люди, по словам губернатора, размещают инсинуации по поводу нахождения террористов в населенном пункте, пытаясь решить свои личные проблемы и стремясь увеличить свою аудиторию. «Наша задача — обеспечить безопасность людей и спокойствие на территории», — заключил Гладков.

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Украинских террористов нет на территории села Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. «На территории Новой Таволжанки боевики ВСУ отсутствуют», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что власти области стараются оперативно доводить информацию о событиях до всех заинтересованных сторон, особенно до жителей Белгородской области. Ситуация на приграничной территории остается тяжелой, отметил глава региона Некоторые люди, по словам губернатора, размещают инсинуации по поводу нахождения террористов в населенном пункте, пытаясь решить свои личные проблемы и стремясь увеличить свою аудиторию. «Наша задача — обеспечить безопасность людей и спокойствие на территории», — заключил Гладков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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