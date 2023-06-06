Челябинский суд отменил приговор по делу о взрыве в ковидном госпитале

Взрыв в челябинском ковидном госпитале произошел 31 октября 2020 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Челябинский областной суд 6 июня отменил приговор в отношении заместителя главврача ГКБ №2 Виктора Вяткина, обвинявшегося по уголовному делу о взрыве в ковидном госпитале. Как сообщили в пресс-службе суда, дело возвращено в прокуратуру.

«Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Виктора Вяткина, отменил приговор Центрального районного суда Челябинска от 26 сентября 2022 года. Дело возвратили прокурору для устранения препятствий в его рассмотрении судом», — отмечается в документе.

Сторона защиты при обжаловании приговора просила его отменить, а Вяткина оправдать либо освободить от уголовной ответственности. В качестве причины была названа крайняя необходимость, при которой произошел взрыв. Прокурор, напротив, просил отмены из-за мягкости наказания.

Взрыв в челябинском ковидном госпитале произошел в октябре 2020 года. Заместитель главного врача по административно-хозяйственным вопросам в медучреждении был признан виновным в халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба. Осужденному назначили наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей. Дополнительно суд лишил Вяткина права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок два года.