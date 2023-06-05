В ХМАО упала стоимость билетов на московские авиарейсы

06 июня 2023 в 17:34 Размер текста - 17 +

6 и 7 июня билет из Москвы в Сургут стоит 1999 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Компания «Победа» снизила цену на авиарейсы из Москвы в Сургут. В справочной службе авиаперевозчика агентству сообщили, что с 6 июня билет на самолет из столицы в ХМАО стоит меньше трех тысяч рублей. «С сегодняшнего дня по 22 июня билет из Москвы в Сургут по тарифу „Базовый“ стоит до трех тысяч рублей. Наименьшая стоимость 6 и 7 июня — 1999 рублей», — сообщили в компании. По тарифу «Базовый» пассажир может перевозить с собой ручную кладь размером 36 на 30 на 27 см. Услугу выбора места необходимо оплачивать дополнительно. Ранее URA.RU писало, что в мае из Сургута в Москву можно было улететь за две тысячи рублей. Акцию объявила авиакомпания «Победа».

Компания «Победа» снизила цену на авиарейсы из Москвы в Сургут. В справочной службе авиаперевозчика агентству сообщили, что с 6 июня билет на самолет из столицы в ХМАО стоит меньше трех тысяч рублей. «С сегодняшнего дня по 22 июня билет из Москвы в Сургут по тарифу „Базовый“ стоит до трех тысяч рублей. Наименьшая стоимость 6 и 7 июня — 1999 рублей», — сообщили в компании. По тарифу «Базовый» пассажир может перевозить с собой ручную кладь размером 36 на 30 на 27 см. Услугу выбора места необходимо оплачивать дополнительно. Ранее URA.RU писало, что в мае из Сургута в Москву можно было улететь за две тысячи рублей. Акцию объявила авиакомпания «Победа».