05 июня 2023

В ХМАО упала стоимость билетов на московские авиарейсы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Взлет и посадка самолетов в аэропорту "Кольцово". Екатеринбург, boing 737, авиация, боинг737, самолет, vq-boy
6 и 7 июня билет из Москвы в Сургут стоит 1999 рублей Фото:

Компания «Победа» снизила цену на авиарейсы из Москвы в Сургут. В справочной службе авиаперевозчика агентству сообщили, что с 6 июня билет на самолет из столицы в ХМАО стоит меньше трех тысяч рублей.

«С сегодняшнего дня по 22 июня билет из Москвы в Сургут по тарифу „Базовый“ стоит до трех тысяч рублей. Наименьшая стоимость 6 и 7 июня — 1999 рублей», — сообщили в компании.

По тарифу «Базовый» пассажир может перевозить с собой ручную кладь размером 36 на 30 на 27 см. Услугу выбора места необходимо оплачивать дополнительно.

Ранее URA.RU писало, что в мае из Сургута в Москву можно было улететь за две тысячи рублей. Акцию объявила авиакомпания «Победа».

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания «Победа» снизила цену на авиарейсы из Москвы в Сургут. В справочной службе авиаперевозчика агентству сообщили, что с 6 июня билет на самолет из столицы в ХМАО стоит меньше трех тысяч рублей. «С сегодняшнего дня по 22 июня билет из Москвы в Сургут по тарифу „Базовый“ стоит до трех тысяч рублей. Наименьшая стоимость 6 и 7 июня — 1999 рублей», — сообщили в компании. По тарифу «Базовый» пассажир может перевозить с собой ручную кладь размером 36 на 30 на 27 см. Услугу выбора места необходимо оплачивать дополнительно. Ранее URA.RU писало, что в мае из Сургута в Москву можно было улететь за две тысячи рублей. Акцию объявила авиакомпания «Победа».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...