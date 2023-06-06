У озера в Челябинске появится новая набережная. Фото

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Объемы благоустройства на Первом озере планируют завершить в 2024 году Фото:

На озере Первом в Тракторозаводском районе Челябинска появится новая набережная. Проект на улице Хохрякова планируют завершить за два года, сообщили URA.RU 6 июня в пресс-службе мэрии.

«В ближайшие дни на улице Хохрякова начнутся работы по благоустройству набережной на Первом озере. Площадка будет расчищена от сухостоев, поросли и кустарников. Все объемы работ завершат в 2024 году», — уточнили URA.RU в администрации.

На береговой линии появятся песок, лодочная станция и пирс. Будут обустроены прогулочные зоны, спортивные площадки, беседки и скамейки. В проекте также есть озеленение.

Набережная появится рядом со спортивной школой олимпийского резерва «Алмаз»
Набережная появится рядом со спортивной школой олимпийского резерва «Алмаз»
Средства на благоустройство набережной выделил частный инвестор
Средства на благоустройство набережной выделил частный инвестор
На набережной планируют обустроить лодочную станцию и пирс
На набережной планируют обустроить лодочную станцию и пирс

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На озере Первом в Тракторозаводском районе Челябинска появится новая набережная. Проект на улице Хохрякова планируют завершить за два года, сообщили URA.RU 6 июня в пресс-службе мэрии. «В ближайшие дни на улице Хохрякова начнутся работы по благоустройству набережной на Первом озере. Площадка будет расчищена от сухостоев, поросли и кустарников. Все объемы работ завершат в 2024 году», — уточнили URA.RU в администрации. На береговой линии появятся песок, лодочная станция и пирс. Будут обустроены прогулочные зоны, спортивные площадки, беседки и скамейки. В проекте также есть озеленение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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