У озера в Челябинске появится новая набережная. Фото

06 июня 2023 в 16:54 Размер текста - 17 +

Объемы благоустройства на Первом озере планируют завершить в 2024 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На озере Первом в Тракторозаводском районе Челябинска появится новая набережная. Проект на улице Хохрякова планируют завершить за два года, сообщили URA.RU 6 июня в пресс-службе мэрии. «В ближайшие дни на улице Хохрякова начнутся работы по благоустройству набережной на Первом озере. Площадка будет расчищена от сухостоев, поросли и кустарников. Все объемы работ завершат в 2024 году», — уточнили URA.RU в администрации. На береговой линии появятся песок, лодочная станция и пирс. Будут обустроены прогулочные зоны, спортивные площадки, беседки и скамейки. В проекте также есть озеленение. Набережная появится рядом со спортивной школой олимпийского резерва «Алмаз» фото: пресс-служба мэрии Челябинска Средства на благоустройство набережной выделил частный инвестор фото: пресс-служба мэрии Челябинска На набережной планируют обустроить лодочную станцию и пирс фото: пресс-служба мэрии Челябинска

На озере Первом в Тракторозаводском районе Челябинска появится новая набережная. Проект на улице Хохрякова планируют завершить за два года, сообщили URA.RU 6 июня в пресс-службе мэрии. «В ближайшие дни на улице Хохрякова начнутся работы по благоустройству набережной на Первом озере. Площадка будет расчищена от сухостоев, поросли и кустарников. Все объемы работ завершат в 2024 году», — уточнили URA.RU в администрации. На береговой линии появятся песок, лодочная станция и пирс. Будут обустроены прогулочные зоны, спортивные площадки, беседки и скамейки. В проекте также есть озеленение.