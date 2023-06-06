Объемы благоустройства на Первом озере планируют завершить в 2024 году
На озере Первом в Тракторозаводском районе Челябинска появится новая набережная. Проект на улице Хохрякова планируют завершить за два года, сообщили URA.RU 6 июня в пресс-службе мэрии.
«В ближайшие дни на улице Хохрякова начнутся работы по благоустройству набережной на Первом озере. Площадка будет расчищена от сухостоев, поросли и кустарников. Все объемы работ завершат в 2024 году», — уточнили URA.RU в администрации.
На береговой линии появятся песок, лодочная станция и пирс. Будут обустроены прогулочные зоны, спортивные площадки, беседки и скамейки. В проекте также есть озеленение.
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