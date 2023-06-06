«Единая Россия» и фонд «Наша Правда» отправили бойцам на фронт новую технику

06 июня 2023 в 18:31 Размер текста - 17 +

Военнослужащим в зоне СВО передали автомобили с ремкомплектами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине С начала апреля фонд «Наша Правда» и «Единая Россия» оказывают помощь военным подразделениям на всех участках линии фронта и по адресным запросам воинских частей. Бойцам доставляют квадрокоптеры, противодронные комплексы и иную технику. Об этом рассказал генеральный директор Фонда «Наша Правда» Александр Бровченко. «Всего фонд „Наша правда“ закупил и передал бойцам в зону СВО необходимые спецсредства и технику почти на полмиллиарда рублей. При поддержке „Единой России“ и добровольцев МГЕР наш фонд продолжит доставлять помощь военнослужащим в зону спецоперации», — заявил Бровченко. Он добавил, что среди получивших помощь воинских подразделений — 1-й армейский корпус ДНР, 58-я армия, 4-я армия ВВС и ПВО, воинские части ВДВ. Бойцам передали квадрокоптеры, противодронные комплексы, автомобили с ремкомплектами, радиостанции, экипировку, прицелы, приборы ночного видения и многое другое. Подразделениям 58-й армии передали средства связи в Бердянске, а в Луганске военнослужащим войсковой части 33000 — антидроновые ружья. В Херсонской области войсковая часть получила автомобили высокой проходимости. Руководитель фонда подчеркивает, что помощь направляется на все участки линии боевого соприкосновения. Российских бойцов обеспечивают всеми необходимыми средствами безопасности, включая средства радиоразведки, автомобили повышенной проходимости и квадроциклы. Все поставки контролируются командирами подразделений, чтобы все необходимое доходило до передовой. Руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин отметил, что партия уже собрала более 7 миллиардов рублей на помощь фронту с начала СВО. Партия помогает военным подразделениям на всех участках линии фронта и по адресным запросам воинских частей при поддержке фонда «Наша Правда». Соглашение между партией и фондом предусматривает поддержку волонтеров, гуманитарную помощь, закупку оборудования и медикаментов, доставку этих грузов на передовую и в новые регионы. «Мы продолжаем оказывать поддержку фронту, нашим зауральским бойцам, а также помогаем семьям военнослужащих. В зимний период времени для ребят от регионального отделения Партии отправляли обогревательные печи, палатки, стулья, фонари, комплекты одежды, необходимую оргтехнику», — заявил секретарь Курганского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Ильтяков. Также он добавил, что Курганская ассоциация лесоводческих и лесоперерабатывающих предприятий передала военным автомобиль, тепловые пушки, бензогенератор и другие необходимые расходные материалы. «Единая Россия» совместно с фондом «Наша Правда» с апреля оказывает помощь бойцам в зоне СВО фото: «Единая Россия» Военнослужащим передали автомобили и ремкомплекты Фото: «Единая Россия» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С начала апреля фонд «Наша Правда» и «Единая Россия» оказывают помощь военным подразделениям на всех участках линии фронта и по адресным запросам воинских частей. Бойцам доставляют квадрокоптеры, противодронные комплексы и иную технику. Об этом рассказал генеральный директор Фонда «Наша Правда» Александр Бровченко. «Всего фонд „Наша правда“ закупил и передал бойцам в зону СВО необходимые спецсредства и технику почти на полмиллиарда рублей. При поддержке „Единой России“ и добровольцев МГЕР наш фонд продолжит доставлять помощь военнослужащим в зону спецоперации», — заявил Бровченко. Он добавил, что среди получивших помощь воинских подразделений — 1-й армейский корпус ДНР, 58-я армия, 4-я армия ВВС и ПВО, воинские части ВДВ. Бойцам передали квадрокоптеры, противодронные комплексы, автомобили с ремкомплектами, радиостанции, экипировку, прицелы, приборы ночного видения и многое другое. Подразделениям 58-й армии передали средства связи в Бердянске, а в Луганске военнослужащим войсковой части 33000 — антидроновые ружья. В Херсонской области войсковая часть получила автомобили высокой проходимости. Руководитель фонда подчеркивает, что помощь направляется на все участки линии боевого соприкосновения. Российских бойцов обеспечивают всеми необходимыми средствами безопасности, включая средства радиоразведки, автомобили повышенной проходимости и квадроциклы. Все поставки контролируются командирами подразделений, чтобы все необходимое доходило до передовой. Руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин отметил, что партия уже собрала более 7 миллиардов рублей на помощь фронту с начала СВО. Партия помогает военным подразделениям на всех участках линии фронта и по адресным запросам воинских частей при поддержке фонда «Наша Правда». Соглашение между партией и фондом предусматривает поддержку волонтеров, гуманитарную помощь, закупку оборудования и медикаментов, доставку этих грузов на передовую и в новые регионы. «Мы продолжаем оказывать поддержку фронту, нашим зауральским бойцам, а также помогаем семьям военнослужащих. В зимний период времени для ребят от регионального отделения Партии отправляли обогревательные печи, палатки, стулья, фонари, комплекты одежды, необходимую оргтехнику», — заявил секретарь Курганского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Ильтяков. Также он добавил, что Курганская ассоциация лесоводческих и лесоперерабатывающих предприятий передала военным автомобиль, тепловые пушки, бензогенератор и другие необходимые расходные материалы.