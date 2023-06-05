05 июня 2023

В ХМАО полиция вмешалась в историю девочки, которую искусал бультерьер. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия от 25.08.2015. Зубы , пес, зубы, укус, клыки
Полиция проводит проверку информации о нападении собаки на ребенка Фото:

Полиция ХМАО расследует происшествие в Нижневартовске, где девочку в лифте покусал бультерьер. В УМВД округа URA.RU сообщили, что в настоящее время проводится проверка по информации, появившейся в социальных сетях.

«После публикации видео в социальных сетях полиция зарегистрировала происшествие и начала проверку по поводу получения ребенком телесных повреждений. Заявление от родителей девочки в ведомство не поступало», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Инцидент произошел в одном из домов Нижневартовска. Несовершеннолетние выгуливали собак, в лифте между животными произошла драка. Девочка защищала своего пса, и бультерьер второго ребенка укусил ее за лицо. Telegram-канал «N1» сообщил, что пострадавший ребенок сейчас находится в больнице. В медучреждении комментировать происшествие отказались.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО собаки напали на жительницу Нефтеюганска. Власти города выплатили пострадавшей 200 тысяч рублей.

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Полиция ХМАО расследует происшествие в Нижневартовске, где девочку в лифте покусал бультерьер. В УМВД округа URA.RU сообщили, что в настоящее время проводится проверка по информации, появившейся в социальных сетях. «После публикации видео в социальных сетях полиция зарегистрировала происшествие и начала проверку по поводу получения ребенком телесных повреждений. Заявление от родителей девочки в ведомство не поступало», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО. Инцидент произошел в одном из домов Нижневартовска. Несовершеннолетние выгуливали собак, в лифте между животными произошла драка. Девочка защищала своего пса, и бультерьер второго ребенка укусил ее за лицо. Telegram-канал «N1» сообщил, что пострадавший ребенок сейчас находится в больнице. В медучреждении комментировать происшествие отказались. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО собаки напали на жительницу Нефтеюганска. Власти города выплатили пострадавшей 200 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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