В ХМАО полиция вмешалась в историю девочки, которую искусал бультерьер. Видео

06 июня 2023 в 18:23 Размер текста - 17 +

Полиция проводит проверку информации о нападении собаки на ребенка Фото: This Year’s Love /Flickr Полиция ХМАО расследует происшествие в Нижневартовске, где девочку в лифте покусал бультерьер. В УМВД округа URA.RU сообщили, что в настоящее время проводится проверка по информации, появившейся в социальных сетях. «После публикации видео в социальных сетях полиция зарегистрировала происшествие и начала проверку по поводу получения ребенком телесных повреждений. Заявление от родителей девочки в ведомство не поступало», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО. Инцидент произошел в одном из домов Нижневартовска. Несовершеннолетние выгуливали собак, в лифте между животными произошла драка. Девочка защищала своего пса, и бультерьер второго ребенка укусил ее за лицо. Telegram-канал «N1» сообщил, что пострадавший ребенок сейчас находится в больнице. В медучреждении комментировать происшествие отказались. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО собаки напали на жительницу Нефтеюганска. Власти города выплатили пострадавшей 200 тысяч рублей.

Полиция ХМАО расследует происшествие в Нижневартовске, где девочку в лифте покусал бультерьер. В УМВД округа URA.RU сообщили, что в настоящее время проводится проверка по информации, появившейся в социальных сетях. «После публикации видео в социальных сетях полиция зарегистрировала происшествие и начала проверку по поводу получения ребенком телесных повреждений. Заявление от родителей девочки в ведомство не поступало», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО. Инцидент произошел в одном из домов Нижневартовска. Несовершеннолетние выгуливали собак, в лифте между животными произошла драка. Девочка защищала своего пса, и бультерьер второго ребенка укусил ее за лицо. Telegram-канал «N1» сообщил, что пострадавший ребенок сейчас находится в больнице. В медучреждении комментировать происшествие отказались. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО собаки напали на жительницу Нефтеюганска. Власти города выплатили пострадавшей 200 тысяч рублей.