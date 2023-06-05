Полиция ХМАО расследует происшествие в Нижневартовске, где девочку в лифте покусал бультерьер. В УМВД округа URA.RU сообщили, что в настоящее время проводится проверка по информации, появившейся в социальных сетях.
«После публикации видео в социальных сетях полиция зарегистрировала происшествие и начала проверку по поводу получения ребенком телесных повреждений. Заявление от родителей девочки в ведомство не поступало», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО.
Инцидент произошел в одном из домов Нижневартовска. Несовершеннолетние выгуливали собак, в лифте между животными произошла драка. Девочка защищала своего пса, и бультерьер второго ребенка укусил ее за лицо. Telegram-канал «N1» сообщил, что пострадавший ребенок сейчас находится в больнице. В медучреждении комментировать происшествие отказались.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО собаки напали на жительницу Нефтеюганска. Власти города выплатили пострадавшей 200 тысяч рублей.
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