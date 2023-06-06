Путин наградил Захара Прилепина и его водителя орденом Мужества

Писателя Захара Прилепина и его водителя наградил президент России Владимир Путин орденом мужества
новость из сюжетаВ Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина
Президент России Владимир Путин наградил писателя Захара Прилепина орденом Мужества. Награду получило и его водитель Александр Шубин (посмертно). Об этом говорится в указе президента.
«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга наградить Прилепина Евгения Николаевича и Шубина Александра Игоревича посмертно», — сообщается
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