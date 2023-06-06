Путин наградил Захара Прилепина и его водителя орденом Мужества

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XI съезд партии Справедливая Россия - За Правду. Москва, прилепин захар
Писателя Захара Прилепина и его водителя наградил президент России Владимир Путин орденом мужества Фото:
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Президент России Владимир Путин наградил писателя Захара Прилепина орденом Мужества. Награду получило и его водитель Александр Шубин (посмертно). Об этом говорится в указе президента.

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга наградить Прилепина Евгения Николаевича и Шубина Александра Игоревича посмертно», — сообщается в документе. Он опубликован на портале правовой информации. Прилепин является писателем, общественным деятелем и публицистом.

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Президент России Владимир Путин наградил писателя Захара Прилепина орденом Мужества. Награду получило и его водитель Александр Шубин (посмертно). Об этом говорится в указе президента. «За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга наградить Прилепина Евгения Николаевича и Шубина Александра Игоревича посмертно», — сообщается в документе. Он опубликован на портале правовой информации. Прилепин является писателем, общественным деятелем и публицистом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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