Челябинка задушила четырехмесячного сына во время сна

Ребенок задохнулся под телом матери Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Озерске (Челябинская область) местная жительница задушила своего четырехмесячного ребенка во время сна. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, женщина уснула с ребенком на руках и случайно придавила его собой.

«Мальчика доставили в городскую больницу без признаков жизни. Он задохнулся под весом тела матери. Женщина уснула и случайно удушила ребенка», — рассказал источник.

По данным URA.RU, по факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Максимальное наказание по данной статье подразумевает лишение свободы на срок до двух лет. Мать ребенка задержана. Ей должны избрать меру пресечения.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СУ СКР по региону. Там на звонок не ответили.