Шойгу: ВСУ провалили наступление на пяти направлениях 06 июня 2023 в 18:09 Размер текста - 17 + В Минобороны РФ заявили, что Украина пыталась устроить наступление на пяти направлениях Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) 4 июня пытались устроить наступление на пяти направлениях. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Украинский режим в течение трех суток предпринял давно обещанное наступление. Оно шло на разных участках фронта, где было сосредоточено большое количество техники и живой силы», — заявил он. Его слова передает РИА Новости. Накануне, 4 июня, украинские военные пытались наступать на пяти направлениях. Но в результате ВСУ понесли потери, в том числе 300 бойцов убитыми. Также уничтожены 16 танков, 26 боевых бронированных машин и 14 автомобилей. Вооруженные силы Украины (ВСУ) 4 июня пытались устроить наступление на пяти направлениях. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Украинский режим в течение трех суток предпринял давно обещанное наступление. Оно шло на разных участках фронта, где было сосредоточено большое количество техники и живой силы», — заявил он. Его слова передает РИА Новости. Накануне, 4 июня, украинские военные пытались наступать на пяти направлениях. Но в результате ВСУ понесли потери, в том числе 300 бойцов убитыми. Также уничтожены 16 танков, 26 боевых бронированных машин и 14 автомобилей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям