Шойгу: ВСУ провалили наступление на пяти направлениях

В Минобороны РФ заявили, что Украина пыталась устроить наступление на пяти направлениях
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) 4 июня пытались устроить наступление на пяти направлениях. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Украинский режим в течение трех суток предпринял давно обещанное наступление. Оно шло на разных участках фронта, где было сосредоточено большое количество техники и живой силы», — заявил он. Его слова передает РИА Новости.
Накануне, 4 июня, украинские военные пытались наступать на пяти направлениях. Но в результате ВСУ понесли потери, в том числе 300 бойцов убитыми. Также уничтожены 16 танков, 26 боевых бронированных машин и 14 автомобилей.
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