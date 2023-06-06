Шойгу: ВСУ провалили наступление на пяти направлениях

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.stock, шойгу сергей, stock
В Минобороны РФ заявили, что Украина пыталась устроить наступление на пяти направлениях Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 4 июня пытались устроить наступление на пяти направлениях. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Украинский режим в течение трех суток предпринял давно обещанное наступление. Оно шло на разных участках фронта, где было сосредоточено большое количество техники и живой силы», — заявил он. Его слова передает РИА Новости.

Накануне, 4 июня, украинские военные пытались наступать на пяти направлениях. Но в результате ВСУ понесли потери, в том числе 300 бойцов убитыми. Также уничтожены 16 танков, 26 боевых бронированных машин и 14 автомобилей.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) 4 июня пытались устроить наступление на пяти направлениях. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Украинский режим в течение трех суток предпринял давно обещанное наступление. Оно шло на разных участках фронта, где было сосредоточено большое количество техники и живой силы», — заявил он. Его слова передает РИА Новости. Накануне, 4 июня, украинские военные пытались наступать на пяти направлениях. Но в результате ВСУ понесли потери, в том числе 300 бойцов убитыми. Также уничтожены 16 танков, 26 боевых бронированных машин и 14 автомобилей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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