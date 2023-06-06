Шойгу: ВС РФ остановили украинское контрнаступление

Шойгу: ВСУ 5 июня понесли потери на семи направлениях
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Украинская армия потеряла свыше 1600 солдат на семи направлениях, заявил Сергей Шойгу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ 5 июня предприняли попытки наступления на семи направлениях силами пяти бригад, однако противник был остановлен, понеся значительные потери. Об этом рассказал глава Минобороны Сергей Шойгу

«5 июня ВСУ в результате наступления на семи направлениях понесли ощутимые потери», — передает слова Шойгу РИА Новости. Он добавил, что ВСУ потеряли более 1600 военнослужащих, 28 танков, включая восемь танков Leopard и три колесных танка AMX-10, а также 136 единиц другой военной техники, в том числе 79 — иностранной.

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ВСУ 5 июня предприняли попытки наступления на семи направлениях силами пяти бригад, однако противник был остановлен, понеся значительные потери. Об этом рассказал глава Минобороны Сергей Шойгу «5 июня ВСУ в результате наступления на семи направлениях понесли ощутимые потери», — передает слова Шойгу РИА Новости. Он добавил, что ВСУ потеряли более 1600 военнослужащих, 28 танков, включая восемь танков Leopard и три колесных танка AMX-10, а также 136 единиц другой военной техники, в том числе 79 — иностранной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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