Шойгу: ВС РФ остановили украинское контрнаступление

Украинская армия потеряла свыше 1600 солдат на семи направлениях, заявил Сергей Шойгу
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ 5 июня предприняли попытки наступления на семи направлениях силами пяти бригад, однако противник был остановлен, понеся значительные потери. Об этом рассказал глава Минобороны Сергей Шойгу
«5 июня ВСУ в результате наступления на семи направлениях понесли ощутимые потери», — передает слова Шойгу РИА Новости. Он добавил, что ВСУ потеряли более 1600 военнослужащих, 28 танков, включая восемь танков Leopard и три колесных танка AMX-10, а также 136 единиц другой военной техники, в том числе 79 — иностранной.
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