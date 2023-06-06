Магнитогорск засыпало градом. Фото, видео

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Клипарт. Магнитогорск, урал, тучи, река, кафедральный собор вознесения христова
В Правобережном районе Магнитогорска и пригороде прошел сильный град Фото:

Магнитогорск Челябинской области и его пригород 6 июня засыпало градом. Об этом сообщили жители в социальных сетях.

«Град был очень сильный. Стояла в пробке, и просто шквал льда бомбил по машине», — сообщила Анна К. в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

Видео шквального града с дождем, которое выложила Гульнара С., сняли в Правобережном районе города. Жительница пригорода Магнитогорска показала фотографии града, размером с куриное яйцо. Женщина уточнила, что кадры сделаны на железнодорожной станции Гумбейка в Агаповском районе.

Грозы, непрерывные дожди и град в Челябинской области прогнозировали на 6, 7 и 8 июня. Порывы ветра при этом достигнут 25 метров в секунду.

Большие частицы льда женщина обнаружила в пригороде Магнитогорска
Большие частицы льда женщина обнаружила в пригороде Магнитогорска
Комментаторы шутливо спрашивают у женщины, не лепили ли из такого града снеговиков
Комментаторы шутливо спрашивают у женщины, не лепили ли из такого града снеговиков

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Магнитогорск Челябинской области и его пригород 6 июня засыпало градом. Об этом сообщили жители в социальных сетях. «Град был очень сильный. Стояла в пробке, и просто шквал льда бомбил по машине», — сообщила Анна К. в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Видео шквального града с дождем, которое выложила Гульнара С., сняли в Правобережном районе города. Жительница пригорода Магнитогорска показала фотографии града, размером с куриное яйцо. Женщина уточнила, что кадры сделаны на железнодорожной станции Гумбейка в Агаповском районе. Грозы, непрерывные дожди и град в Челябинской области прогнозировали на 6, 7 и 8 июня. Порывы ветра при этом достигнут 25 метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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