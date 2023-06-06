Магнитогорск Челябинской области и его пригород 6 июня засыпало градом. Об этом сообщили жители в социальных сетях.
«Град был очень сильный. Стояла в пробке, и просто шквал льда бомбил по машине», — сообщила Анна К. в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».
Видео шквального града с дождем, которое выложила Гульнара С., сняли в Правобережном районе города. Жительница пригорода Магнитогорска показала фотографии града, размером с куриное яйцо. Женщина уточнила, что кадры сделаны на железнодорожной станции Гумбейка в Агаповском районе.
Грозы, непрерывные дожди и град в Челябинской области прогнозировали на 6, 7 и 8 июня. Порывы ветра при этом достигнут 25 метров в секунду.
Большие частицы льда женщина обнаружила в пригороде Магнитогорска
фото: Ирина З. в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте»
Комментаторы шутливо спрашивают у женщины, не лепили ли из такого града снеговиков
фото: Ирина З. в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте»
Магнитогорск Челябинской области и его пригород 6 июня засыпало градом. Об этом сообщили жители в социальных сетях. «Град был очень сильный. Стояла в пробке, и просто шквал льда бомбил по машине», — сообщила Анна К. в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Видео шквального града с дождем, которое выложила Гульнара С., сняли в Правобережном районе города. Жительница пригорода Магнитогорска показала фотографии града, размером с куриное яйцо. Женщина уточнила, что кадры сделаны на железнодорожной станции Гумбейка в Агаповском районе. Грозы, непрерывные дожди и град в Челябинской области прогнозировали на 6, 7 и 8 июня. Порывы ветра при этом достигнут 25 метров в секунду.