Магнитогорск засыпало градом. Фото, видео

06 июня 2023 в 18:22 Размер текста - 17 +

В Правобережном районе Магнитогорска и пригороде прошел сильный град Фото: Илья Московец © URA.RU Магнитогорск Челябинской области и его пригород 6 июня засыпало градом. Об этом сообщили жители в социальных сетях. «Град был очень сильный. Стояла в пробке, и просто шквал льда бомбил по машине», — сообщила Анна К. в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Видео шквального града с дождем, которое выложила Гульнара С., сняли в Правобережном районе города. Жительница пригорода Магнитогорска показала фотографии града, размером с куриное яйцо. Женщина уточнила, что кадры сделаны на железнодорожной станции Гумбейка в Агаповском районе. Грозы, непрерывные дожди и град в Челябинской области прогнозировали на 6, 7 и 8 июня. Порывы ветра при этом достигнут 25 метров в секунду. Большие частицы льда женщина обнаружила в пригороде Магнитогорска фото: Ирина З. в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте» Комментаторы шутливо спрашивают у женщины, не лепили ли из такого града снеговиков фото: Ирина З. в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте»

Магнитогорск Челябинской области и его пригород 6 июня засыпало градом. Об этом сообщили жители в социальных сетях. «Град был очень сильный. Стояла в пробке, и просто шквал льда бомбил по машине», — сообщила Анна К. в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Видео шквального града с дождем, которое выложила Гульнара С., сняли в Правобережном районе города. Жительница пригорода Магнитогорска показала фотографии града, размером с куриное яйцо. Женщина уточнила, что кадры сделаны на железнодорожной станции Гумбейка в Агаповском районе. Грозы, непрерывные дожди и град в Челябинской области прогнозировали на 6, 7 и 8 июня. Порывы ветра при этом достигнут 25 метров в секунду.