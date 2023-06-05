Челябинской области обещают три дня дождей и гроз. Скрин

06 июня 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

Удушающая жара в Челябинске сменится на непрерывные дожди Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Непрерывные дожди и грозы ожидаются в Челябинской области 6, 7 и 8 июня. Об этом сообщили в региональном гидрометеоцентре. «Дожди, в отдельных районах сильные и очень сильные, грозы и град начнутся в Челябинской области днем 6 июня. При этом порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду, а температура воздуха — 36 градусов. Ночью ветер стихнет, но дожди продолжат идти», — пояснили URA.RU в ЦГМС. На следующий день температура понизится до 26 градусов, ветер стихнет до 18 метров в секунду, а грозы возобновятся. В горных районах Челябинской области ночью 7 июня в горных районах ожидаются сильные дожди и ливни, в отдельных районах грозы, град, в первой половине ночи местами крупный. Временами будут налетать шквалы до 25 метров в секунду. В четверг, 8 июня, грозы сменятся обычными дождями, которые будут идти на протяжении суток. Жара прекратится: ночью южноуральцам обещают 7-12 градусов, днем — до 24 градусов. В Челябинске стихия будет ощущаться слабее: на протяжении всех трех суток прогнозируются лишь обычные грозы и кратковременные дожди.

Непрерывные дожди и грозы ожидаются в Челябинской области 6, 7 и 8 июня. Об этом сообщили в региональном гидрометеоцентре. «Дожди, в отдельных районах сильные и очень сильные, грозы и град начнутся в Челябинской области днем 6 июня. При этом порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду, а температура воздуха — 36 градусов. Ночью ветер стихнет, но дожди продолжат идти», — пояснили URA.RU в ЦГМС. На следующий день температура понизится до 26 градусов, ветер стихнет до 18 метров в секунду, а грозы возобновятся. В горных районах Челябинской области ночью 7 июня в горных районах ожидаются сильные дожди и ливни, в отдельных районах грозы, град, в первой половине ночи местами крупный. Временами будут налетать шквалы до 25 метров в секунду. В четверг, 8 июня, грозы сменятся обычными дождями, которые будут идти на протяжении суток. Жара прекратится: ночью южноуральцам обещают 7-12 градусов, днем — до 24 градусов. В Челябинске стихия будет ощущаться слабее: на протяжении всех трех суток прогнозируются лишь обычные грозы и кратковременные дожди.