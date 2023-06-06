В курганском отделе полиции назначили нового начальника

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Брифинг УМВД антикоррупция Курган, мвд, погоны, подполковник, полиция
Курганский подполковник стал начальником отдела полиции Фото:

Новым начальником межмуниципального отдела полиции «Юргамышский» в Курганской области стал подполковник Александр Садов. Об этом сообщается на сайте УМВД региона.

«На должность начальника межмуниципального отдела МВД России „Юргамышский“ назначен подполковник полиции Александр Владимирович Садов», — сообщили в полиции. Приказ о назначении был подписан 5 июня.

Садова представил личному составу глава УМВД области Дмитрий Свинов. 43-летний подполковник ранее работал заместителем начальника отдела.

Ранее URA.RU сообщало, что главу Юргамышского отдела полиции Ербола Нуганова перевели на руководящую должность в полицию Кетовского округа. Он сменил на этом посту Дмитрия Пьянникова.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новым начальником межмуниципального отдела полиции «Юргамышский» в Курганской области стал подполковник Александр Садов. Об этом сообщается на сайте УМВД региона. «На должность начальника межмуниципального отдела МВД России „Юргамышский“ назначен подполковник полиции Александр Владимирович Садов», — сообщили в полиции. Приказ о назначении был подписан 5 июня. Садова представил личному составу глава УМВД области Дмитрий Свинов. 43-летний подполковник ранее работал заместителем начальника отдела. Ранее URA.RU сообщало, что главу Юргамышского отдела полиции Ербола Нуганова перевели на руководящую должность в полицию Кетовского округа. Он сменил на этом посту Дмитрия Пьянникова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...