В курганском отделе полиции назначили нового начальника

Новым начальником межмуниципального отдела полиции «Юргамышский» в Курганской области стал подполковник Александр Садов. Об этом сообщается на сайте УМВД региона.
«На должность начальника межмуниципального отдела МВД России „Юргамышский“ назначен подполковник полиции Александр Владимирович Садов», — сообщили в полиции. Приказ о назначении был подписан 5 июня.
Садова представил личному составу глава УМВД области Дмитрий Свинов. 43-летний подполковник ранее работал заместителем начальника отдела.
Ранее URA.RU сообщало, что главу Юргамышского отдела полиции Ербола Нуганова перевели на руководящую должность в полицию Кетовского округа. Он сменил на этом посту Дмитрия Пьянникова.
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