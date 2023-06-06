В курганском отделе полиции назначили нового начальника

06 июня 2023 в 18:43 Размер текста - 17 +

Курганский подполковник стал начальником отдела полиции Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Новым начальником межмуниципального отдела полиции «Юргамышский» в Курганской области стал подполковник Александр Садов. Об этом сообщается на сайте УМВД региона. «На должность начальника межмуниципального отдела МВД России „Юргамышский“ назначен подполковник полиции Александр Владимирович Садов», — сообщили в полиции. Приказ о назначении был подписан 5 июня. Садова представил личному составу глава УМВД области Дмитрий Свинов. 43-летний подполковник ранее работал заместителем начальника отдела. Ранее URA.RU сообщало, что главу Юргамышского отдела полиции Ербола Нуганова перевели на руководящую должность в полицию Кетовского округа. Он сменил на этом посту Дмитрия Пьянникова.

Новым начальником межмуниципального отдела полиции «Юргамышский» в Курганской области стал подполковник Александр Садов. Об этом сообщается на сайте УМВД региона. «На должность начальника межмуниципального отдела МВД России „Юргамышский“ назначен подполковник полиции Александр Владимирович Садов», — сообщили в полиции. Приказ о назначении был подписан 5 июня. Садова представил личному составу глава УМВД области Дмитрий Свинов. 43-летний подполковник ранее работал заместителем начальника отдела. Ранее URA.RU сообщало, что главу Юргамышского отдела полиции Ербола Нуганова перевели на руководящую должность в полицию Кетовского округа. Он сменил на этом посту Дмитрия Пьянникова.