Подполковника полиции Ербола Нуганова назначили начальником отдела МВД «Кетовский» (округ также называют «курганской Рублевкой»). О назначении говорится на сайте УМВД региона.
«Приказом начальника Управления УМВД России по Курганской области на должность начальника отдела МВД России „Кетовский“ назначен подполковник полиции Ербол Серикович Нуганов», — сообщили в полиции. Нового главу отдела полиции представил личному составу руководитель областного УМВД Дмитрий Свинов.
Ранее эту должность занимал Дмитрий Пьянников, который уволился и ушел на пенсию. До перевода в Кетово 43-летний Нуганов шесть лет возглавлял межмуниципальный отдел полиции «Юргамышский».
Ранее URA.RU сообщало, что в Кетовском округе сменится начальник полиции. До назначения Нуганова должность временно занимал полковник полиции Роман Колпаков.
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