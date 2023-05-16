16 мая 2023

На «курганской Рублевке» назначили нового начальника полиции. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, погоны, подполковник, полиция
В Курганском округе назначили начальника полиции Фото:

Подполковника полиции Ербола Нуганова назначили начальником отдела МВД «Кетовский» (округ также называют «курганской Рублевкой»). О назначении говорится на сайте УМВД региона.

«Приказом начальника Управления УМВД России по Курганской области на должность начальника отдела МВД России „Кетовский“ назначен подполковник полиции Ербол Серикович Нуганов», — сообщили в полиции. Нового главу отдела полиции представил личному составу руководитель областного УМВД Дмитрий Свинов.

Ранее эту должность занимал Дмитрий Пьянников, который уволился и ушел на пенсию. До перевода в Кетово 43-летний Нуганов шесть лет возглавлял межмуниципальный отдел полиции «Юргамышский».

Ранее URA.RU сообщало, что в Кетовском округе сменится начальник полиции. До назначения Нуганова должность временно занимал полковник полиции Роман Колпаков.

Курганский генерал полиции Дмитрий Свинов представил нового начальника Кетовского ОМВД
Курганский генерал полиции Дмитрий Свинов представил нового начальника Кетовского ОМВД

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Подполковника полиции Ербола Нуганова назначили начальником отдела МВД «Кетовский» (округ также называют «курганской Рублевкой»). О назначении говорится на сайте УМВД региона. «Приказом начальника Управления УМВД России по Курганской области на должность начальника отдела МВД России „Кетовский“ назначен подполковник полиции Ербол Серикович Нуганов», — сообщили в полиции. Нового главу отдела полиции представил личному составу руководитель областного УМВД Дмитрий Свинов. Ранее эту должность занимал Дмитрий Пьянников, который уволился и ушел на пенсию. До перевода в Кетово 43-летний Нуганов шесть лет возглавлял межмуниципальный отдел полиции «Юргамышский». Ранее URA.RU сообщало, что в Кетовском округе сменится начальник полиции. До назначения Нуганова должность временно занимал полковник полиции Роман Колпаков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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