Силовики задержали организатора протестов в титановой столице России

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Сходка «ЧВК Редан». Курган, полиция, наряд полиции, гиперсити
Силовики задержали Руслана Шайморданова 4 июня Фото:

Силовики в Москве задержали организатора забастовок и митингов против строительства кремниевого завода «Силарус» в «Титановой долине» в Верхней Салде (Свердловская область) Руслан Шайморданов. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Активист был задержан в Москве за участие в митинге в день рождения [осужденного блогера Алексея] Навального 4 июня на Пушкинской площади», — сообщил собеседник агентства. За участие в незаконном митинге активист был оштрафован на 20 тысяч рублей. За неповиновение сотруднику полиции его также арестовали на 29 суток.

В распоряжении URA.RU не оказалось контактов Шайморданова. Агентство направило запрос в ГУ МВД по Москве. Ответ на момент публикации не поступил.

Ранее URA.RU сообщало о протестах против строительства кремниевого завода «Силарус» в Верхней Салде. Источники агентства утверждали, что вокруг свердловских оборонных заводов разворачивают шпионскую сеть и что раскачка экологической повестки — один из ее элементов.

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Силовики в Москве задержали организатора забастовок и митингов против строительства кремниевого завода «Силарус» в «Титановой долине» в Верхней Салде (Свердловская область) Руслан Шайморданов. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Активист был задержан в Москве за участие в митинге в день рождения [осужденного блогера Алексея] Навального 4 июня на Пушкинской площади», — сообщил собеседник агентства. За участие в незаконном митинге активист был оштрафован на 20 тысяч рублей. За неповиновение сотруднику полиции его также арестовали на 29 суток. В распоряжении URA.RU не оказалось контактов Шайморданова. Агентство направило запрос в ГУ МВД по Москве. Ответ на момент публикации не поступил. Ранее URA.RU сообщало о протестах против строительства кремниевого завода «Силарус» в Верхней Салде. Источники агентства утверждали, что вокруг свердловских оборонных заводов разворачивают шпионскую сеть и что раскачка экологической повестки — один из ее элементов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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