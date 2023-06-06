Силовики задержали организатора протестов в титановой столице России

06 июня 2023 в 19:03 Размер текста - 17 +

Силовики задержали Руслана Шайморданова 4 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Силовики в Москве задержали организатора забастовок и митингов против строительства кремниевого завода «Силарус» в «Титановой долине» в Верхней Салде (Свердловская область) Руслан Шайморданов. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Активист был задержан в Москве за участие в митинге в день рождения [осужденного блогера Алексея] Навального 4 июня на Пушкинской площади», — сообщил собеседник агентства. За участие в незаконном митинге активист был оштрафован на 20 тысяч рублей. За неповиновение сотруднику полиции его также арестовали на 29 суток. В распоряжении URA.RU не оказалось контактов Шайморданова. Агентство направило запрос в ГУ МВД по Москве. Ответ на момент публикации не поступил. Ранее URA.RU сообщало о протестах против строительства кремниевого завода «Силарус» в Верхней Салде. Источники агентства утверждали, что вокруг свердловских оборонных заводов разворачивают шпионскую сеть и что раскачка экологической повестки — один из ее элементов.

Силовики в Москве задержали организатора забастовок и митингов против строительства кремниевого завода «Силарус» в «Титановой долине» в Верхней Салде (Свердловская область) Руслан Шайморданов. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Активист был задержан в Москве за участие в митинге в день рождения [осужденного блогера Алексея] Навального 4 июня на Пушкинской площади», — сообщил собеседник агентства. За участие в незаконном митинге активист был оштрафован на 20 тысяч рублей. За неповиновение сотруднику полиции его также арестовали на 29 суток. В распоряжении URA.RU не оказалось контактов Шайморданова. Агентство направило запрос в ГУ МВД по Москве. Ответ на момент публикации не поступил. Ранее URA.RU сообщало о протестах против строительства кремниевого завода «Силарус» в Верхней Салде. Источники агентства утверждали, что вокруг свердловских оборонных заводов разворачивают шпионскую сеть и что раскачка экологической повестки — один из ее элементов.