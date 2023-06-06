06 июня 2023

Путин присвоил звание генерал-майора заместителю шефа свердловской полиции

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Заседание областной думы. Курган, медицинская маска, погоны генерал-майор, масочный режим
Александру Воронежскому присвоили звание генерал-майора Фото:

Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-майора полиции Александру Воронежскому, бывшему заместителю начальника управления МВД России по Курганской области, который теперь занимает аналогичную должность в Свердловской области. Информация об этом опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить специальное звание сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации — генерал-майора Александру Воронежскому», — следует из указа на официальном интернет-портале правовой информации. Путин подписал указ 6 июня.

Ранее URA.RU сообщало, что Александр Воронежский стал заместителем ГУ МВД России по Свердловской области 4 февраля 2022 после работы на аналогичной должности в Курганской области. Воронежский курирует раскрытие преступлений прошлых лет и правонарушений в сферах экономики, IT-технологий и распространения наркотиков.

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Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-майора полиции Александру Воронежскому, бывшему заместителю начальника управления МВД России по Курганской области, который теперь занимает аналогичную должность в Свердловской области. Информация об этом опубликована на официальном интернет-портале правовой информации. «Присвоить специальное звание сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации — генерал-майора Александру Воронежскому», — следует из указа на официальном интернет-портале правовой информации. Путин подписал указ 6 июня. Ранее URA.RU сообщало, что Александр Воронежский стал заместителем ГУ МВД России по Свердловской области 4 февраля 2022 после работы на аналогичной должности в Курганской области. Воронежский курирует раскрытие преступлений прошлых лет и правонарушений в сферах экономики, IT-технологий и распространения наркотиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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