Шеф свердловской полиции укрепил свой клан силовиком из Кургана

Полковник Александр Воронежский, исполнявший должность заместителя УМВД Курганской области, официально занял соответствующий пост в свердловском главке полиции. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
«В соответствии с указом президента РФ [Владимира Путина] №28 на эту должность (заместителя начальника ГУ МВД по Свердловской области — прим. URA.RU) назначен полковник полиции Воронежский Александр Валерьевич. Генерал Мешков тепло поздравил полковника Воронежского с прибытием на Средний Урал и пожелал ему как можно скорее ознакомиться с оперативной обстановкой в Свердловской области и вверенным коллективом», — сообщил Горелых.
Он подчеркнул, что карьера Воронежского была связана с деятельностью в уголовном розыске. На новом месте работы ему предстоит курировать раскрытие преступлений прошлых лет и правонарушений в сферах экономики, IT-технологий и распространения наркотиков.
Ранее о подписании соответствующего приказа сообщал источник URA.RU. По его словам, в противовес кандидатуре Воронежского выдвигали полковника Айдара Абрарова. На сайте УМВД по Курганской области 2 февраля появились данные об уходе Воронежского из региона. Однако официальной информации о назначении опубликовано не было.
Полковник Александр Воронежский, исполнявший должность заместителя УМВД Курганской области, официально занял соответствующий пост в свердловском главке полиции. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «В соответствии с указом президента РФ [Владимира Путина] №28 на эту должность (заместителя начальника ГУ МВД по Свердловской области — прим. URA.RU) назначен полковник полиции Воронежский Александр Валерьевич. Генерал Мешков тепло поздравил полковника Воронежского с прибытием на Средний Урал и пожелал ему как можно скорее ознакомиться с оперативной обстановкой в Свердловской области и вверенным коллективом», — сообщил Горелых. Он подчеркнул, что карьера Воронежского была связана с деятельностью в уголовном розыске. На новом месте работы ему предстоит курировать раскрытие преступлений прошлых лет и правонарушений в сферах экономики, IT-технологий и распространения наркотиков. Ранее о подписании соответствующего приказа сообщал источник URA.RU. По его словам, в противовес кандидатуре Воронежского выдвигали полковника Айдара Абрарова. На сайте УМВД по Курганской области 2 февраля появились данные об уходе Воронежского из региона. Однако официальной информации о назначении опубликовано не было.