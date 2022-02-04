Шеф свердловской полиции укрепил свой клан силовиком из Кургана

04 февраля 2022 в 11:43 Размер текста - 17 +

Александр Мешков официально объявил о назначении нового заместителя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Полковник Александр Воронежский, исполнявший должность заместителя УМВД Курганской области, официально занял соответствующий пост в свердловском главке полиции. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «В соответствии с указом президента РФ [Владимира Путина] №28 на эту должность (заместителя начальника ГУ МВД по Свердловской области — прим. URA.RU) назначен полковник полиции Воронежский Александр Валерьевич. Генерал Мешков тепло поздравил полковника Воронежского с прибытием на Средний Урал и пожелал ему как можно скорее ознакомиться с оперативной обстановкой в Свердловской области и вверенным коллективом», — сообщил Горелых. Он подчеркнул, что карьера Воронежского была связана с деятельностью в уголовном розыске. На новом месте работы ему предстоит курировать раскрытие преступлений прошлых лет и правонарушений в сферах экономики, IT-технологий и распространения наркотиков. Ранее о подписании соответствующего приказа сообщал источник URA.RU. По его словам, в противовес кандидатуре Воронежского выдвигали полковника Айдара Абрарова. На сайте УМВД по Курганской области 2 февраля появились данные об уходе Воронежского из региона. Однако официальной информации о назначении опубликовано не было. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Полковник Александр Воронежский, исполнявший должность заместителя УМВД Курганской области, официально занял соответствующий пост в свердловском главке полиции. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «В соответствии с указом президента РФ [Владимира Путина] №28 на эту должность (заместителя начальника ГУ МВД по Свердловской области — прим. URA.RU) назначен полковник полиции Воронежский Александр Валерьевич. Генерал Мешков тепло поздравил полковника Воронежского с прибытием на Средний Урал и пожелал ему как можно скорее ознакомиться с оперативной обстановкой в Свердловской области и вверенным коллективом», — сообщил Горелых. Он подчеркнул, что карьера Воронежского была связана с деятельностью в уголовном розыске. На новом месте работы ему предстоит курировать раскрытие преступлений прошлых лет и правонарушений в сферах экономики, IT-технологий и распространения наркотиков. Ранее о подписании соответствующего приказа сообщал источник URA.RU. По его словам, в противовес кандидатуре Воронежского выдвигали полковника Айдара Абрарова. На сайте УМВД по Курганской области 2 февраля появились данные об уходе Воронежского из региона. Однако официальной информации о назначении опубликовано не было.