Картаполов: СМС-оповещение о мобилизации не имеет юридической силы

Под смс-сообщением подразумевается не повестка, а лишь уведомление о том, что она сформирована в реестре военнообязанных. Такое мнение высказал глава комитеты Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«СМС — это не повестка. Это всего-навсего оповещение о том, что повестка сформирована», — сказал Картаполов в эфире телеканала «РБК». Он допустил, что санкции не будут применяться к гражданам, которые не получили такое уведомление. По его словам, точное содержание сообщения пока не сформулировано, однако он указал, что из текста сообщения будет ясно, что повестка сформирована в реестре военнослужащих. Кроме того, в тексте сообщения будут указаны рекомендации ознакомиться с ней на портале «Госуслуги».
Минобороны России предлагает оповещать лиц, подлежащих мобилизации, через смс-рассылку на номер, который указан на портале «Госуслуги», передает RT. Ведомство также подготовило проект, согласно которому постановка на воинский учет и снятие с него возможны без личной явки в военкомат, напоминает «Национальная служба новостей».
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