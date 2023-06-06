Картаполов: СМС-оповещение о мобилизации не имеет юридической силы

06 июня 2023 в 23:21 Размер текста - 17 +

В тексте сообщения будет рекомендовано ознакомиться с повесткой на портале «Госуслуги» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Под смс-сообщением подразумевается не повестка, а лишь уведомление о том, что она сформирована в реестре военнообязанных. Такое мнение высказал глава комитеты Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «СМС — это не повестка. Это всего-навсего оповещение о том, что повестка сформирована», — сказал Картаполов в эфире телеканала «РБК». Он допустил, что санкции не будут применяться к гражданам, которые не получили такое уведомление. По его словам, точное содержание сообщения пока не сформулировано, однако он указал, что из текста сообщения будет ясно, что повестка сформирована в реестре военнослужащих. Кроме того, в тексте сообщения будут указаны рекомендации ознакомиться с ней на портале «Госуслуги». Минобороны России предлагает оповещать лиц, подлежащих мобилизации, через смс-рассылку на номер, который указан на портале «Госуслуги», передает RT. Ведомство также подготовило проект, согласно которому постановка на воинский учет и снятие с него возможны без личной явки в военкомат, напоминает «Национальная служба новостей».

Под смс-сообщением подразумевается не повестка, а лишь уведомление о том, что она сформирована в реестре военнообязанных. Такое мнение высказал глава комитеты Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «СМС — это не повестка. Это всего-навсего оповещение о том, что повестка сформирована», — сказал Картаполов в эфире телеканала «РБК». Он допустил, что санкции не будут применяться к гражданам, которые не получили такое уведомление. По его словам, точное содержание сообщения пока не сформулировано, однако он указал, что из текста сообщения будет ясно, что повестка сформирована в реестре военнослужащих. Кроме того, в тексте сообщения будут указаны рекомендации ознакомиться с ней на портале «Госуслуги». Минобороны России предлагает оповещать лиц, подлежащих мобилизации, через смс-рассылку на номер, который указан на портале «Госуслуги», передает RT. Ведомство также подготовило проект, согласно которому постановка на воинский учет и снятие с него возможны без личной явки в военкомат, напоминает «Национальная служба новостей».