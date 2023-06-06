Небензя: власти Украины ранее грозились взорвать Каховскую ГЭС

Руководство Украины еще год назад грозилось взорвать Каховскую ГЭС. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он также назвал разрушение Каховской ГЭС «немыслимым преступлением Киевского режима» и отметил, что Россия заинтересована в проведении расследования.
«Руководство Украины еще год назад грозилось взорвать Каховскую ГЭС. Киевский режим совершил немыслимое преступление, и Россия призывает генсека ООН осудить подрыв украинской дамбы», — сообщил Небензя в ходе выступления на заседании ООН. Прямая трансляция
Подрыв каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. По словам главы Новой Каховки Херсонской области Владимир Леонтьев заявил, что начал спадать. Об этом заявил глава Владимир Леонтьев заявил, что плотина разрушена и начинается подтопление близлежащих территорий.
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