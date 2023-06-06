06 июня 2023

Небензя: власти Украины ранее грозились взорвать Каховскую ГЭС

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Небензя, Антониу Гутерриш. stock , stock, Небензя Василий
Небензя назвал разрушение Каховской ГЭС «немыслимым преступлением Киевского режима» Фото:
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Руководство Украины еще год назад грозилось взорвать Каховскую ГЭС. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он также назвал разрушение Каховской ГЭС «немыслимым преступлением Киевского режима» и отметил, что Россия заинтересована в проведении расследования.

«Руководство Украины еще год назад грозилось взорвать Каховскую ГЭС. Киевский режим совершил немыслимое преступление, и Россия призывает генсека ООН осудить подрыв украинской дамбы», — сообщил Небензя в ходе выступления на заседании ООН. Прямая трансляция ведется на сайте ООН.

Подрыв каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. По словам главы Новой Каховки Херсонской области Владимир Леонтьев заявил, что начал спадать. Об этом заявил глава Владимир Леонтьев заявил, что плотина разрушена и начинается подтопление близлежащих территорий.

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Руководство Украины еще год назад грозилось взорвать Каховскую ГЭС. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он также назвал разрушение Каховской ГЭС «немыслимым преступлением Киевского режима» и отметил, что Россия заинтересована в проведении расследования. «Руководство Украины еще год назад грозилось взорвать Каховскую ГЭС. Киевский режим совершил немыслимое преступление, и Россия призывает генсека ООН осудить подрыв украинской дамбы», — сообщил Небензя в ходе выступления на заседании ООН. Прямая трансляция ведется на сайте ООН. Подрыв каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. По словам главы Новой Каховки Херсонской области Владимир Леонтьев заявил, что начал спадать. Об этом заявил глава Владимир Леонтьев заявил, что плотина разрушена и начинается подтопление близлежащих территорий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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