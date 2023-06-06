Глава Шереметьевского профсоюза разъяснила, законно ли контролировать вес стюардесс

Глава профсоюза Борисова: авиакомпании не имеют права контролировать вес бортпроводников

07 июня 2023 в 03:33 Размер текста - 17 +

Авиакомпания не имеют права контролировать вес стюардесс Фото: Илья Московец © URA.RU Руководство авиакомпаний не имеет права контролировать вес бортпроводников. Такие требования появились у авиакомпании «Россия». В работе должны оцениваться лишь деловые качества, рассказала представитель Шереметьевского профсоюза бортпроводников Илона Борисова. «Такие требования авиакомпании „Россия“ к бортпроводникам незаконны. Во внимание должны приниматься только деловые качества работника, и никак иначе», — пояснила сайту «Ридус» Борисова. Борисова уточнила, что законодательство в сфере медицинских требований к здоровью бортпроводников было существенно изменено. Если ранее в Федеральных авиационных правилах (ФАП) по медицине бортпроводники с I степенью ожирения признавались годными к полетам, а со II степени ожирения годность к работе определялась в индивидуальном порядке, то с сентября 2022 года эти требования отменены. Сейчас к весу бортпроводников никаких вопросов возникать не может, если в порядке все остальные показатели здоровья. Ранее «Аэрофлот» объяснил требования к весу стюардесс большим расходом топлива. Кроме того, авиакомпания заявила, что пассажиры предпочитают видеть молодых и стройных стюардесс, а проходы между креслами авиалайнеров имеют ограниченную ширину.

Руководство авиакомпаний не имеет права контролировать вес бортпроводников. Такие требования появились у авиакомпании «Россия». В работе должны оцениваться лишь деловые качества, рассказала представитель Шереметьевского профсоюза бортпроводников Илона Борисова. «Такие требования авиакомпании „Россия“ к бортпроводникам незаконны. Во внимание должны приниматься только деловые качества работника, и никак иначе», — пояснила сайту «Ридус» Борисова. Борисова уточнила, что законодательство в сфере медицинских требований к здоровью бортпроводников было существенно изменено. Если ранее в Федеральных авиационных правилах (ФАП) по медицине бортпроводники с I степенью ожирения признавались годными к полетам, а со II степени ожирения годность к работе определялась в индивидуальном порядке, то с сентября 2022 года эти требования отменены. Сейчас к весу бортпроводников никаких вопросов возникать не может, если в порядке все остальные показатели здоровья. Ранее «Аэрофлот» объяснил требования к весу стюардесс большим расходом топлива. Кроме того, авиакомпания заявила, что пассажиры предпочитают видеть молодых и стройных стюардесс, а проходы между креслами авиалайнеров имеют ограниченную ширину.