06 июня 2023
05 июня 2023

«Роснефть» выставила на продажу вахтовый поселок в ХМАО за 88 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтяные месторождения, архив. Пермь, роснефть, месторождение, вахта, поселок
Вахтовый поселок, выставленный на продажу, расположен на Приразломном месторождении Фото:

«Роснефть» продает общежития и склад в вахтовом поселке «Белый Яр» Ханты-Мансийского района ХМАО. Представитель продавца сообщил агентству, что стоимость всего комплекса составляет более 88 млн рублей.

«На площади более 800 квадратных метров расположен холодный склад и пять зданий для временного проживания работников. Начальная стоимость всех объектов на аукционе — 88,5 млн рублей», — сообщил продавец.

Вахтовый поселок расположен на территории Приразломного месторождения. Полезные ископаемые на нем добывает дочернее общество «Роснефти» — «РН-Юганскнефтегаз».

Ранее URA.RU писало, что в поселке Полтавский Октябрьского района ХМАО продается нефтяная база с общежитиями. Начальная цена комплекса на аукционе составляет 540 млн рублей.

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«Роснефть» продает общежития и склад в вахтовом поселке «Белый Яр» Ханты-Мансийского района ХМАО. Представитель продавца сообщил агентству, что стоимость всего комплекса составляет более 88 млн рублей. «На площади более 800 квадратных метров расположен холодный склад и пять зданий для временного проживания работников. Начальная стоимость всех объектов на аукционе — 88,5 млн рублей», — сообщил продавец. Вахтовый поселок расположен на территории Приразломного месторождения. Полезные ископаемые на нем добывает дочернее общество «Роснефти» — «РН-Юганскнефтегаз». Ранее URA.RU писало, что в поселке Полтавский Октябрьского района ХМАО продается нефтяная база с общежитиями. Начальная цена комплекса на аукционе составляет 540 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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