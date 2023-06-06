«Роснефть» выставила на продажу вахтовый поселок в ХМАО за 88 млн рублей

«Роснефть» продает общежития и склад в вахтовом поселке «Белый Яр» Ханты-Мансийского района ХМАО. Представитель продавца сообщил агентству, что стоимость всего комплекса составляет более 88 млн рублей.
«На площади более 800 квадратных метров расположен холодный склад и пять зданий для временного проживания работников. Начальная стоимость всех объектов на аукционе — 88,5 млн рублей», — сообщил продавец.
Вахтовый поселок расположен на территории Приразломного месторождения. Полезные ископаемые на нем добывает дочернее общество «Роснефти» — «РН-Юганскнефтегаз».
Ранее URA.RU писало, что в поселке Полтавский Октябрьского района ХМАО продается нефтяная база с общежитиями. Начальная цена комплекса на аукционе составляет 540 млн рублей.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.