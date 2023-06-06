Пермячка пойдет под суд за серию краж шоколада из магазинов

Жительница Краснокамска похитила шоколад на 30 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе-спутнике Перми Краснокамске перед судом предстанут ранее неоднократно судимые местные жители, совершившие кражи. 31-летней женщине предъявлено обвинение в совершении восьми краж, ее сожителю — в совершении двух краж. В декабре 2022 года краснокамцы похитили из подъезда жилого дома детские санки, ущерб составил 5 500 рублей. В ходе следствия выяснилось также, что пермячка похищала из магазинов шоколад, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

«Женщина похищала шоколадные изделия из сетевых магазинов. Шесть преступлений совершила в Краснокамске, одно — в Перми. Похищенные сладости фигурантка продавала прямо на улице незнакомым людям. Всего обвиняемая похитила шоколада на сумму более 30 тысяч рублей», — говорится на сайте краевого ГУ МВД. Сожитель женщины летом прошлого года украл в Перми велосипед стоимостью 18 500 рублей, а затем продал его.

На время следствия оба фигуранта уголовного дела находились под стражей. Уголовное дело в отношении их направлено в суд для рассмотрения по существу.