В Челябинской области за четыре месяца выявили 469 нарушителей границы РФ

В Челябинской области с февраля по май к административной ответственности привлечено 469 нарушителей режима государственной границы РФ. Об этом URA.RU сообщили 7 июня в пресс-службе регионального Пограничного управления.
«С февраля по май сотрудниками Пограничного управления по региону за нарушение режима границы РФ к административной ответственности привлечено 469 нарушителей. Общая сумма штрафов составила 215 050 рублей», — уточнили в ведомстве.
Правила пограничного режима нарушили 393 гражданина РФ и 76 иностранных граждан. Они привлечены за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 18.7 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране границы РФ), ст. 18.1 КоАП РФ (нарушение режима государственной границы РФ).
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