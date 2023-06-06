06 июня 2023

В Челябинской области за четыре месяца выявили 469 нарушителей границы РФ

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Таможенный пост Бугристое Троицкий район Челябинской области. Граница Россия - Казахстан. Архив 2007. Троицк, досмотр, знак стоп, граница, стоп, таможенный контроль, таможенный пост
Нарушители привлечены к административной ответственности Фото:

В Челябинской области с февраля по май к административной ответственности привлечено 469 нарушителей режима государственной границы РФ. Об этом URA.RU сообщили 7 июня в пресс-службе регионального Пограничного управления.

«С февраля по май сотрудниками Пограничного управления по региону за нарушение режима границы РФ к административной ответственности привлечено 469 нарушителей. Общая сумма штрафов составила 215 050 рублей», — уточнили в ведомстве.

Правила пограничного режима нарушили 393 гражданина РФ и 76 иностранных граждан. Они привлечены за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 18.7 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране границы РФ), ст. 18.1 КоАП РФ (нарушение режима государственной границы РФ).

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В Челябинской области с февраля по май к административной ответственности привлечено 469 нарушителей режима государственной границы РФ. Об этом URA.RU сообщили 7 июня в пресс-службе регионального Пограничного управления. «С февраля по май сотрудниками Пограничного управления по региону за нарушение режима границы РФ к административной ответственности привлечено 469 нарушителей. Общая сумма штрафов составила 215 050 рублей», — уточнили в ведомстве. Правила пограничного режима нарушили 393 гражданина РФ и 76 иностранных граждан. Они привлечены за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 18.7 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране границы РФ), ст. 18.1 КоАП РФ (нарушение режима государственной границы РФ).
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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