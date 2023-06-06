06 июня 2023

В Екатеринбурге силовики оцепили здания правительства и законодательного собрания. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированный митинг оппозиции. Москва, силовики, митинг, полиция, протест, несанкционированная акция, навальнинг
Что именно делают силовики в центре Екатеринбурга, неизвестно Фото:

В Екатеринбурге возле зданий правительства Свердловской области и регионального законодательного собрания заметили полицейских в касках, с щитами и оружием. Об этом URA.RU сообщают читатели.

«Правительство и заксобрание оцепили полицейские», — рассказали очевидцы. Что именно делают представители силовых структур в центре города, неизвестно.

Официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых подтвердил корреспонденту URA.RU наличие в центре города представителей правоохранительных органов и успокоил горожан и гостей Среднего Урала, сообщив что, ничего криминального и опасного в мегаполисе не происходит.

«Правительство области совместно с сотрудниками органов внутренних дел и другими взаимодействующими ведомствами проводят плановую тренировку с муниципальными образованиями по действиям случаев осложнения оперативной обстановки на обслуживаемой территории. Это могут быть различные природные катаклизмы, в том числе потопы, пожары, криминальные проявления различного рода и так далее. Об итогах учений говорить пока преждевременно, так как они находятся в самом разгаре. Их итоги будут тщательно проанализированы с целью устранения возможных проблемных моментов и повышения качества работы всех задействованных структур при оказании помощи населению в случае реальной чрезвычайной ситуации», — сообщил полковник Горелых.

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В Екатеринбурге возле зданий правительства Свердловской области и регионального законодательного собрания заметили полицейских в касках, с щитами и оружием. Об этом URA.RU сообщают читатели. «Правительство и заксобрание оцепили полицейские», — рассказали очевидцы. Что именно делают представители силовых структур в центре города, неизвестно. Официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых подтвердил корреспонденту URA.RU наличие в центре города представителей правоохранительных органов и успокоил горожан и гостей Среднего Урала, сообщив что, ничего криминального и опасного в мегаполисе не происходит. «Правительство области совместно с сотрудниками органов внутренних дел и другими взаимодействующими ведомствами проводят плановую тренировку с муниципальными образованиями по действиям случаев осложнения оперативной обстановки на обслуживаемой территории. Это могут быть различные природные катаклизмы, в том числе потопы, пожары, криминальные проявления различного рода и так далее. Об итогах учений говорить пока преждевременно, так как они находятся в самом разгаре. Их итоги будут тщательно проанализированы с целью устранения возможных проблемных моментов и повышения качества работы всех задействованных структур при оказании помощи населению в случае реальной чрезвычайной ситуации», — сообщил полковник Горелых.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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