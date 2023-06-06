В Екатеринбурге силовики оцепили здания правительства и законодательного собрания. Фото

07 июня 2023 в 10:19 Размер текста - 17 +

Что именно делают силовики в центре Екатеринбурга, неизвестно Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Екатеринбурге возле зданий правительства Свердловской области и регионального законодательного собрания заметили полицейских в касках, с щитами и оружием. Об этом URA.RU сообщают читатели. «Правительство и заксобрание оцепили полицейские», — рассказали очевидцы. Что именно делают представители силовых структур в центре города, неизвестно. Официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых подтвердил корреспонденту URA.RU наличие в центре города представителей правоохранительных органов и успокоил горожан и гостей Среднего Урала, сообщив что, ничего криминального и опасного в мегаполисе не происходит. «Правительство области совместно с сотрудниками органов внутренних дел и другими взаимодействующими ведомствами проводят плановую тренировку с муниципальными образованиями по действиям случаев осложнения оперативной обстановки на обслуживаемой территории. Это могут быть различные природные катаклизмы, в том числе потопы, пожары, криминальные проявления различного рода и так далее. Об итогах учений говорить пока преждевременно, так как они находятся в самом разгаре. Их итоги будут тщательно проанализированы с целью устранения возможных проблемных моментов и повышения качества работы всех задействованных структур при оказании помощи населению в случае реальной чрезвычайной ситуации», — сообщил полковник Горелых. Фото: читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге возле зданий правительства Свердловской области и регионального законодательного собрания заметили полицейских в касках, с щитами и оружием. Об этом URA.RU сообщают читатели. «Правительство и заксобрание оцепили полицейские», — рассказали очевидцы. Что именно делают представители силовых структур в центре города, неизвестно. Официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых подтвердил корреспонденту URA.RU наличие в центре города представителей правоохранительных органов и успокоил горожан и гостей Среднего Урала, сообщив что, ничего криминального и опасного в мегаполисе не происходит. «Правительство области совместно с сотрудниками органов внутренних дел и другими взаимодействующими ведомствами проводят плановую тренировку с муниципальными образованиями по действиям случаев осложнения оперативной обстановки на обслуживаемой территории. Это могут быть различные природные катаклизмы, в том числе потопы, пожары, криминальные проявления различного рода и так далее. Об итогах учений говорить пока преждевременно, так как они находятся в самом разгаре. Их итоги будут тщательно проанализированы с целью устранения возможных проблемных моментов и повышения качества работы всех задействованных структур при оказании помощи населению в случае реальной чрезвычайной ситуации», — сообщил полковник Горелых.