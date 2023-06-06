06 июня 2023

В День России жители Челябинской области будут водить хороводы

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Русский народный праздник Ивана Купала. Сургут, народные гуляния, хоровод, иван купала, женщина в венке
В этом году фестиваль «Русский хоровод» пройдет в 27 раз Фото:

В Челябинской области состоится фестиваль «Русский хоровод». Мероприятие пройдет в День России 12 июня в поселке Слюдорудник Кыштымского городского округа.

«Областной праздник пройдет в День России, на открытии фестиваля выступит заслуженный коллектив России — ансамбль „Ералаш“, победитель Всероссийского фестиваля любительских коллективов фольклорная группа „Ярмарка“ и студенты Челябинского института культуры. Преемственность поколений, традиционная русская культура — главный замысел праздничного фестиваля», — рассказала URA.RU директор областного центра народного творчества (ОЦНТ) Оксана Громова.

В этом году фестиваль пройдет в 27 раз. Фестиваль каждый год посещают тысячи человек с Южного и Среднего Урала. «Русский хоровод» занесен в Книгу рекордов России в категории «Самый многочисленный хоровод на открытом воздухе».

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В Челябинской области состоится фестиваль «Русский хоровод». Мероприятие пройдет в День России 12 июня в поселке Слюдорудник Кыштымского городского округа. «Областной праздник пройдет в День России, на открытии фестиваля выступит заслуженный коллектив России — ансамбль „Ералаш“, победитель Всероссийского фестиваля любительских коллективов фольклорная группа „Ярмарка“ и студенты Челябинского института культуры. Преемственность поколений, традиционная русская культура — главный замысел праздничного фестиваля», — рассказала URA.RU директор областного центра народного творчества (ОЦНТ) Оксана Громова. В этом году фестиваль пройдет в 27 раз. Фестиваль каждый год посещают тысячи человек с Южного и Среднего Урала. «Русский хоровод» занесен в Книгу рекордов России в категории «Самый многочисленный хоровод на открытом воздухе».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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