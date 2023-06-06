В День России жители Челябинской области будут водить хороводы

В Челябинской области состоится фестиваль «Русский хоровод». Мероприятие пройдет в День России 12 июня в поселке Слюдорудник Кыштымского городского округа.
«Областной праздник пройдет в День России, на открытии фестиваля выступит заслуженный коллектив России — ансамбль „Ералаш“, победитель Всероссийского фестиваля любительских коллективов фольклорная группа „Ярмарка“ и студенты Челябинского института культуры. Преемственность поколений, традиционная русская культура — главный замысел праздничного фестиваля», — рассказала URA.RU директор областного центра народного творчества (ОЦНТ) Оксана Громова.
В этом году фестиваль пройдет в 27 раз. Фестиваль каждый год посещают тысячи человек с Южного и Среднего Урала. «Русский хоровод» занесен в Книгу рекордов России в категории «Самый многочисленный хоровод на открытом воздухе».
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