В челябинском поселке ураган сорвал крышу дома культуры

В поселке Береговой Красноармейского района (Челябинская область) оценивают ущерб, который нанес ураган, сорвавший кровлю дома культуры и обшивку зданий. Об этом URA.RU сообщили 7 июня в пресс-службе администрации.
«В Береговой выехали глава района Сергей Сергеев со своим заместителем по ЖКХ и строительству Евгением Кундиусом, глава Баландинского сельского поселения Максим Бахарев. Комиссия оценивает нанесенный ущерб: сорванные кровлю и обшивку зданий, поврежденные электросети», — уточнили в пресс-службе.
Ураган, который прошел 6 июня, повредил крышу дома культуры. Как пояснили в администрации, до происшествия подрядчик выполнял ремонтные работы кровли, он же будет теперь ее восстанавливать.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.