06 июня 2023

В челябинском поселке ураган сорвал крышу дома культуры

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Последствия урагана в селе Малое Песьяново. Мокроусовский район. Курганская обл, ремонт крыши, село малое песьяново, ураган, разрушения
Комиссия в составе с главой района оценивает последствия урагана в поселке Береговой (архивное фото) Фото:

В поселке Береговой Красноармейского района (Челябинская область) оценивают ущерб, который нанес ураган, сорвавший кровлю дома культуры и обшивку зданий. Об этом URA.RU сообщили 7 июня в пресс-службе администрации.

«В Береговой выехали глава района Сергей Сергеев со своим заместителем по ЖКХ и строительству Евгением Кундиусом, глава Баландинского сельского поселения Максим Бахарев. Комиссия оценивает нанесенный ущерб: сорванные кровлю и обшивку зданий, поврежденные электросети», — уточнили в пресс-службе.

Ураган, который прошел 6 июня, повредил крышу дома культуры. Как пояснили в администрации, до происшествия подрядчик выполнял ремонтные работы кровли, он же будет теперь ее восстанавливать.

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В поселке Береговой Красноармейского района (Челябинская область) оценивают ущерб, который нанес ураган, сорвавший кровлю дома культуры и обшивку зданий. Об этом URA.RU сообщили 7 июня в пресс-службе администрации. «В Береговой выехали глава района Сергей Сергеев со своим заместителем по ЖКХ и строительству Евгением Кундиусом, глава Баландинского сельского поселения Максим Бахарев. Комиссия оценивает нанесенный ущерб: сорванные кровлю и обшивку зданий, поврежденные электросети», — уточнили в пресс-службе. Ураган, который прошел 6 июня, повредил крышу дома культуры. Как пояснили в администрации, до происшествия подрядчик выполнял ремонтные работы кровли, он же будет теперь ее восстанавливать.
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© Служба новостей «URA.RU»
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