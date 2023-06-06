Челябинцев просят собирать бабочек-вредителей. Фото

07 июня 2023 в 13:11 Размер текста - 17 +

Результаты исследования бабочек появятся через два или три года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ученые Института экологии растений и животных уральского отделения РАН просят жителей Челябинской области присылать им выловленных бабочек-боярышниц. Как URA.RU рассказали в учреждении, минимально требуется 25 засушенных особей, максимально — тысячи. «В 2023 году наблюдается всплеск численности боярышниц. Эти насекомые являются вредителями сельхозкультур. Просим жителей присылать их в адрес института для исследований», — отметили в пресс-службе института. Ученые ведут долгосрочное исследование морфологической изменчивости крыльев данного вида. Вспышки численности происходят каждые 10 — 12 лет. Ученые заинтересованы получить особей из любых географических точек за любые годы. Лет бабочки начался в июне. Специалисты описали способ, как сохранить выловленные экземпляры. Проще всего, отметили в институте, боярышниц складывать в газету, складывая крылья за спиной и не расправляя их. Допустимо собирать погибших бабочек: главное, чтобы они были не слишком грязными. В любом случае крылья должны быть целыми, а состояние особи должно позволить исследователям установить пол. Собранный материал ученые попросили дополнить информацией о том, где собраны бабочки (желательно с указанием координат), каковы дата сбора и примерная оценка относительной плотности по принципу «много», «мало» или «большое количество». Также коллекцию следует снабдить именем и фамилией сборщика. Отправлять надо в институт по адресу в Екатеринбурге: улица 8 марта, 202. Итоги исследования появятся не раньше, чем через два или три года. В 2023 году наблюдается всплеск численности боярышниц Фото: пресс-служба Института экологии растений и животных УрО РАН / И. Солонкин Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ученые Института экологии растений и животных уральского отделения РАН просят жителей Челябинской области присылать им выловленных бабочек-боярышниц. Как URA.RU рассказали в учреждении, минимально требуется 25 засушенных особей, максимально — тысячи. «В 2023 году наблюдается всплеск численности боярышниц. Эти насекомые являются вредителями сельхозкультур. Просим жителей присылать их в адрес института для исследований», — отметили в пресс-службе института. Ученые ведут долгосрочное исследование морфологической изменчивости крыльев данного вида. Вспышки численности происходят каждые 10 — 12 лет. Ученые заинтересованы получить особей из любых географических точек за любые годы. Лет бабочки начался в июне. Специалисты описали способ, как сохранить выловленные экземпляры. Проще всего, отметили в институте, боярышниц складывать в газету, складывая крылья за спиной и не расправляя их. Допустимо собирать погибших бабочек: главное, чтобы они были не слишком грязными. В любом случае крылья должны быть целыми, а состояние особи должно позволить исследователям установить пол. Собранный материал ученые попросили дополнить информацией о том, где собраны бабочки (желательно с указанием координат), каковы дата сбора и примерная оценка относительной плотности по принципу «много», «мало» или «большое количество». Также коллекцию следует снабдить именем и фамилией сборщика. Отправлять надо в институт по адресу в Екатеринбурге: улица 8 марта, 202. Итоги исследования появятся не раньше, чем через два или три года.