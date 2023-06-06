Беременная женщина из ХМАО устроила драку на детской площадке

Полиция выясняет подробности случившегося Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сургуте беременная женщина устроила драку на детской площадке, заступаясь за свою дочь, а после обвинила в нападении свою оппонентку. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах города.

«Беременная женщина гуляла с детьми на улице. Ее дочь на детской площадке обидел мальчик, и родительница побежала к его маме разбираться. Учинила разборки и первая же начала потасовку. А когда получила жесткий отпор, стала жаловаться, что ее беременную избили. Проверка еще не закончена, но когда зачинщице драки сказали, что она не права, та начала писать в СМИ и говорить, что в Сургуте избили беременную женщину», — сообщил источник.

Также источник добавил, что была проведена проверка и по конфликту детей на детской площадке, но по ней был отказ в возбуждении уголовного дела. «Эксперт дал заключение, что девочке не причинен вред здоровью», — добавил собеседник.

За разъяснениями журналист агентства обратился в управление МВД по ХМАО. Там сообщили, что по данному происшествию проводится проверка. «По факту нанесения побоев будет возбуждено административное производство, в отношении обеих участниц инцидента, поскольку факт драки зафиксирован на видео» — уточнили в ведомстве.

Telegram-канал Ural Mash при этом также ранее сообщал, что в Сургуте избили женщину на 13 неделе беременности. Она хотела узнать, кто обидел ее дочь на детской площадке, но на нее накинулась одна из родительниц, повалила на землю, схватила за волосы и начала пинать ногами.