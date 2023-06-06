Роспотребнадзор рассказал, как жителям ЯНАО уберечься от укусов клещей

Роспотребнадзор: чтобы уберечься от клещей, необходимо вакцинироваться

07 июня 2023 в 13:55 Размер текста - 17 +

Рекомендуется одеваться таким образом, чтобы предотвратить заползание клещей под одежду Фото: Александр Мамаев © URA.RU Чтобы избежать укуса клеща, жителям ЯНАО рекомендуют надевать однотонную, светлую одежду, капюшон и обрабатывать вещи специальными средствами. Однако самой лучше защитой является вакцинация против клещевого энцефалита, сообщили в окружном управлении Роспотребнадзора. «Рекомендуется одеваться таким образом, чтобы предотвратить заползание клещей под одежду: носить однотонную и светлую, брюки заправлять в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой, верхнюю часть одежды заправлять в брюки, манжеты рукавов должны плотно прилегать к руке, на голову необходимо надевать капюшон, пришитый к рубашке или заправлять волосы под головной убор. Обрабатывать одежду специальными аэрозольными химическими средствами», — говорится в сообщении. Клещи особо активны весной и летом. Основными признаками болезни является озноб, сильная головня боль, резкое повышение температуры (38-39 градусов), тошнота и рвота. Также симптомы сопровождаются болью в мышцах, чаще всего в области шеи, плеч или поясницы. В случае тяжелой формы энцефалит может поражать центральную нервную систему, привести к инвалидности или смерти. «В случае присасывания клеща необходимо обращение за медицинской помощью для его удаления и исследования на наличие возбудителей КВЭ и других ИПК и решения вопроса о назначении экстренной иммунопрофилактики или других лечебных мероприятий. Следует помнить, что применение акарицидных препаратов при выходе на природу, раннее обращение за медицинской помощью и своевременное лечение способствуют предупреждению и благоприятному исходу заболевания», — добавили там. В прошлом году в округе вакцинировалось 4 672 человека, из них 2 801 ребенок, ревакцинированы — 4 629 человек. Удалось зарегистрировать 56 завозных случаев укусов клещами, 12 случаев среди детей. Вакцинация в больницах является бесплатной процедурой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы избежать укуса клеща, жителям ЯНАО рекомендуют надевать однотонную, светлую одежду, капюшон и обрабатывать вещи специальными средствами. Однако самой лучше защитой является вакцинация против клещевого энцефалита, сообщили в окружном управлении Роспотребнадзора. «Рекомендуется одеваться таким образом, чтобы предотвратить заползание клещей под одежду: носить однотонную и светлую, брюки заправлять в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой, верхнюю часть одежды заправлять в брюки, манжеты рукавов должны плотно прилегать к руке, на голову необходимо надевать капюшон, пришитый к рубашке или заправлять волосы под головной убор. Обрабатывать одежду специальными аэрозольными химическими средствами», — говорится в сообщении. Клещи особо активны весной и летом. Основными признаками болезни является озноб, сильная головня боль, резкое повышение температуры (38-39 градусов), тошнота и рвота. Также симптомы сопровождаются болью в мышцах, чаще всего в области шеи, плеч или поясницы. В случае тяжелой формы энцефалит может поражать центральную нервную систему, привести к инвалидности или смерти. «В случае присасывания клеща необходимо обращение за медицинской помощью для его удаления и исследования на наличие возбудителей КВЭ и других ИПК и решения вопроса о назначении экстренной иммунопрофилактики или других лечебных мероприятий. Следует помнить, что применение акарицидных препаратов при выходе на природу, раннее обращение за медицинской помощью и своевременное лечение способствуют предупреждению и благоприятному исходу заболевания», — добавили там. В прошлом году в округе вакцинировалось 4 672 человека, из них 2 801 ребенок, ревакцинированы — 4 629 человек. Удалось зарегистрировать 56 завозных случаев укусов клещами, 12 случаев среди детей. Вакцинация в больницах является бесплатной процедурой.