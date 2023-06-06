В Челябинске открылась первая в России выставка солонок

В Челябинске 6 июня открылась выставка «Русская солонка». Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, это единственное в России подобное мероприятие.
«Соль всегда была для русского народа продуктом почитаемым и даже сакральным; ее ценили так высоко, что даже придумали для хранения соли специальную утварь. Почетное место солонке уделялось не только на столе, но и в традиционной русской обрядовой культуре, прикладном творчестве», — прокомментировал открытие выставкии министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.
Экспозиция объединяет произведения XIX — начала ХХ веков — времени активного развития ювелирного дела в России. Смена направлений в искусстве того периода — от классицизма и романтизма к эклектике и модерну — нашла яркое отражение в декоре и в формах солонок, которые изготавливались известными ювелирными артелями и мастерами.
Выставочный проект «Русская солонка» проходит в рамках национального проекта «Культура» в Челябинском музее изобразительных искусств. Выставка будет открыта до 20 августа. Билеты можно приобрести по Пушкинской карте.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.