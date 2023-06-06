06 июня 2023

В Челябинске открылась первая в России выставка солонок

© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсии для участников региональной программы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Екатеринбург, хлеб соль, иностранцы
Соль, подаваемая вместе с хлебом, всегда была символом русского гостеприимства Фото:

В Челябинске 6 июня открылась выставка «Русская солонка». Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, это единственное в России подобное мероприятие.

«Соль всегда была для русского народа продуктом почитаемым и даже сакральным; ее ценили так высоко, что даже придумали для хранения соли специальную утварь. Почетное место солонке уделялось не только на столе, но и в традиционной русской обрядовой культуре, прикладном творчестве», — прокомментировал открытие выставкии министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Экспозиция объединяет произведения XIX — начала ХХ веков — времени активного развития ювелирного дела в России. Смена направлений в искусстве того периода — от классицизма и романтизма к эклектике и модерну — нашла яркое отражение в декоре и в формах солонок, которые изготавливались известными ювелирными артелями и мастерами.

Выставочный проект «Русская солонка» проходит в рамках национального проекта «Культура» в Челябинском музее изобразительных искусств. Выставка будет открыта до 20 августа. Билеты можно приобрести по Пушкинской карте.

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В Челябинске 6 июня открылась выставка «Русская солонка». Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, это единственное в России подобное мероприятие. «Соль всегда была для русского народа продуктом почитаемым и даже сакральным; ее ценили так высоко, что даже придумали для хранения соли специальную утварь. Почетное место солонке уделялось не только на столе, но и в традиционной русской обрядовой культуре, прикладном творчестве», — прокомментировал открытие выставкии министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. Экспозиция объединяет произведения XIX — начала ХХ веков — времени активного развития ювелирного дела в России. Смена направлений в искусстве того периода — от классицизма и романтизма к эклектике и модерну — нашла яркое отражение в декоре и в формах солонок, которые изготавливались известными ювелирными артелями и мастерами. Выставочный проект «Русская солонка» проходит в рамках национального проекта «Культура» в Челябинском музее изобразительных искусств. Выставка будет открыта до 20 августа. Билеты можно приобрести по Пушкинской карте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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