Машину «Курганмашзавода» проверили в зоне боевых действий. Видео

07 июня 2023 в 14:58 Размер текста - 17 +

Курганский БМД-4М работает в зоне боевых действий (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Машину БМД-4М, произведенную на Курганском машиностроительном заводе (КМЗ), проверили в зоне боевых действий. Об этом сообщается в telegram-канале оборонного завода. «Десантники уничтожили наблюдательный пункт противника из БМД-4М. Огонь велся с закрытых огневых позиций из 100-мм пушек БМД-4М с расстояния около четырех километров по навесной траектории», — указано в посте канала КМЗ. Сообщается, что доклад подготовил мобилизованный с позывным «Молот». Указано в посте, что из курганской машины было уничтожено большое количество личного состава противника. Ранее URA.RU писало, что БМП из Кургана проехали по площадям четырех городов. Машины с местного оборонного завода приняли участие в парадах Победы в нескольких городах России.

Машину БМД-4М, произведенную на Курганском машиностроительном заводе (КМЗ), проверили в зоне боевых действий. Об этом сообщается в telegram-канале оборонного завода. «Десантники уничтожили наблюдательный пункт противника из БМД-4М. Огонь велся с закрытых огневых позиций из 100-мм пушек БМД-4М с расстояния около четырех километров по навесной траектории», — указано в посте канала КМЗ. Сообщается, что доклад подготовил мобилизованный с позывным «Молот». Указано в посте, что из курганской машины было уничтожено большое количество личного состава противника. Ранее URA.RU писало, что БМП из Кургана проехали по площадям четырех городов. Машины с местного оборонного завода приняли участие в парадах Победы в нескольких городах России.