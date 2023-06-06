06 июня 2023

Машину «Курганмашзавода» проверили в зоне боевых действий. Видео

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Парад Победы. Курган, бмд 4м, день победы
Курганский БМД-4М работает в зоне боевых действий (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Машину БМД-4М, произведенную на Курганском машиностроительном заводе (КМЗ), проверили в зоне боевых действий. Об этом сообщается в telegram-канале оборонного завода.

«Десантники уничтожили наблюдательный пункт противника из БМД-4М. Огонь велся с закрытых огневых позиций из 100-мм пушек БМД-4М с расстояния около четырех километров по навесной траектории», — указано в посте канала КМЗ.

Сообщается, что доклад подготовил мобилизованный с позывным «Молот». Указано в посте, что из курганской машины было уничтожено большое количество личного состава противника.

Ранее URA.RU писало, что БМП из Кургана проехали по площадям четырех городов. Машины с местного оборонного завода приняли участие в парадах Победы в нескольких городах России.

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Машину БМД-4М, произведенную на Курганском машиностроительном заводе (КМЗ), проверили в зоне боевых действий. Об этом сообщается в telegram-канале оборонного завода. «Десантники уничтожили наблюдательный пункт противника из БМД-4М. Огонь велся с закрытых огневых позиций из 100-мм пушек БМД-4М с расстояния около четырех километров по навесной траектории», — указано в посте канала КМЗ. Сообщается, что доклад подготовил мобилизованный с позывным «Молот». Указано в посте, что из курганской машины было уничтожено большое количество личного состава противника. Ранее URA.RU писало, что БМП из Кургана проехали по площадям четырех городов. Машины с местного оборонного завода приняли участие в парадах Победы в нескольких городах России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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