Машину БМД-4М, произведенную на Курганском машиностроительном заводе (КМЗ), проверили в зоне боевых действий. Об этом сообщается в telegram-канале оборонного завода.
«Десантники уничтожили наблюдательный пункт противника из БМД-4М. Огонь велся с закрытых огневых позиций из 100-мм пушек БМД-4М с расстояния около четырех километров по навесной траектории», — указано в посте канала КМЗ.
Сообщается, что доклад подготовил мобилизованный с позывным «Молот». Указано в посте, что из курганской машины было уничтожено большое количество личного состава противника.
Ранее URA.RU писало, что БМП из Кургана проехали по площадям четырех городов. Машины с местного оборонного завода приняли участие в парадах Победы в нескольких городах России.
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