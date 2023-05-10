Боевые машины пехоты, которые производились на Курганмашзаводе (КМЗ), приняли участие в парадах Победы в четырех городах России. Об этом сообщается в официальном telegram-канале оборонного завода.
«Боевые машины пехоты БМП-3 и десантная техника, производимая на Курганмашзаводе, приняли участие в парадах Победы 9 Мая во многих городах России. В механизированных колоннах вместе с раритетными образцами и передовой российской техникой прошли наши БМП-3 по площадям Ростова-на Дону, Казани, Коврова, Калининграда», — указано в посте КМЗ.
Сообщается, что курганские БМП также проехали по площади в Волгограде. Там машины представлял женский экипаж. Десантные машины БМД-4М и БТР-МДМ стали участниками парада Победы в Туле и Новороссийске. В посте также указано, что оборонный завод входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех.
Боевые машины пехоты, которые производились на Курганмашзаводе (КМЗ), приняли участие в парадах Победы в четырех городах России. Об этом сообщается в официальном telegram-канале оборонного завода. «Боевые машины пехоты БМП-3 и десантная техника, производимая на Курганмашзаводе, приняли участие в парадах Победы 9 Мая во многих городах России. В механизированных колоннах вместе с раритетными образцами и передовой российской техникой прошли наши БМП-3 по площадям Ростова-на Дону, Казани, Коврова, Калининграда», — указано в посте КМЗ. Сообщается, что курганские БМП также проехали по площади в Волгограде. Там машины представлял женский экипаж. Десантные машины БМД-4М и БТР-МДМ стали участниками парада Победы в Туле и Новороссийске. В посте также указано, что оборонный завод входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» отправил новую партию БМП на фронт. Оборонный завод отправил боевые машины в российские войска в рамках гособоронзаказ.