10 мая 2023

БМП из Кургана проехали по площадям четырех городов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Парад Победы. Курган, бмп, бмп 3, день победы
БМП из Кургана стали участниками парадах Победы Фото:

Боевые машины пехоты, которые производились на Курганмашзаводе (КМЗ), приняли участие в парадах Победы в четырех городах России. Об этом сообщается в официальном telegram-канале оборонного завода.

«Боевые машины пехоты БМП-3 и десантная техника, производимая на Курганмашзаводе, приняли участие в парадах Победы 9 Мая во многих городах России. В механизированных колоннах вместе с раритетными образцами и передовой российской техникой прошли наши БМП-3 по площадям Ростова-на Дону, Казани, Коврова, Калининграда», — указано в посте КМЗ.

Сообщается, что курганские БМП также проехали по площади в Волгограде. Там машины представлял женский экипаж. Десантные машины БМД-4М и БТР-МДМ стали участниками парада Победы в Туле и Новороссийске. В посте также указано, что оборонный завод входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех.

Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» отправил новую партию БМП на фронт. Оборонный завод отправил боевые машины в российские войска в рамках гособоронзаказ.

БМП из Кургана стали участниками парада Победы в Калининграде
БМП из Кургана стали участниками парада Победы в Калининграде
Фото:
Курганские боевые машины стали участниками парада Победы в Волгограде
Курганские боевые машины стали участниками парада Победы в Волгограде
Фото:
Курганские БСП проехались по площади Ростова-на-Дону
Курганские БСП проехались по площади Ростова-на-Дону
Фото:

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Боевые машины пехоты, которые производились на Курганмашзаводе (КМЗ), приняли участие в парадах Победы в четырех городах России. Об этом сообщается в официальном telegram-канале оборонного завода. «Боевые машины пехоты БМП-3 и десантная техника, производимая на Курганмашзаводе, приняли участие в парадах Победы 9 Мая во многих городах России. В механизированных колоннах вместе с раритетными образцами и передовой российской техникой прошли наши БМП-3 по площадям Ростова-на Дону, Казани, Коврова, Калининграда», — указано в посте КМЗ. Сообщается, что курганские БМП также проехали по площади в Волгограде. Там машины представлял женский экипаж. Десантные машины БМД-4М и БТР-МДМ стали участниками парада Победы в Туле и Новороссийске. В посте также указано, что оборонный завод входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» отправил новую партию БМП на фронт. Оборонный завод отправил боевые машины в российские войска в рамках гособоронзаказ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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