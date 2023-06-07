С началом лета на стадионе Златоуста так и не начали ремонтные работы Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Власти Златоуста (Челябинская область) с началом лета не смогли приступить к ремонтным работам на единственном стадионе крупнейшего района города. Как сообщил заместитель главы округа Вадим Жиганьшин, деньги в бюджете на 2023 год не предусмотрены.

«Положительное заключение госэкспертизы на проведение второго этапа капремонта стадиона „Таганай“ получено 12 января. В связи с этим финансирование на данный момент в бюджете предусмотрено не было», — отметил Жиганьшин в своем ответе инициативной группе реконструкции.

Вице-мэр добавил, что формировать финансовый план на 2024 год будут в летне-осенний период. Мэрия планирует направить заявку на финансирование работ в следующем году. В настоящее время никаких работ не производится. На завершение работ требуется 53,6 млн рублей.

«Мы пишем во многие инстанции, но дело с мертвой точки не движется. Нам много раз на различных комиссиях обещали начать работы в 2023 год. Этого не произошло», — отметил URA.RU руководитель инициативной группы Руслан Шакуров.

Общественник добавил, что старые трибуны представляют для детей опасность. Под трибунами валяется мусор, который администрация эксплуатирующей объект спортшколы так и не убрала. Первоначально объект планировалось запустить после ремонта осенью 2021 года, однако власти выполнили лишь первый этап. При этом изначально речи о поэтапной разбивке не шло.

Как URA.RU отметили в пресс-службе мэрии Златоуста, объект реконструировали в рамках программы инициативного бюджетирования. Ранее сообщалось, что средства направили областные власти, а мэрия обещала выделить деньги на условиях софинансирования. Получить комментарий в управлении физкультуры и спорта Златоуста URA.RU не удалось.

Под старыми трибунами на стадионе навалены груды мусора Фото: Руслан Шакуров

Сами трибуны представляют опасность для детей и взрослых Фото: Руслан Шакуров

Начнется ли точно ремонт в 2024 году, власти Златоуста не говорят Фото: Руслан Шакуров