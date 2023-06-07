Глава СПЧ Фадеев: мигранты обязаны изучать русский язык для получения пособий в РФ 07 июня 2023 в 16:05 Размер текста - 17 + России не нужны мигранты, не желающие изучать русский язык, сказал Валерий Фадеев Фото: Анна Майорова © URA.RU Для получения пособий владение русским языком должно стать обязательным условием для мигрантов. Такое заявление сделал глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня». «Владение русским языком для мигрантов должно стать обязательным условием для получения пособий», — заявил Валерий Фадеев, передает telegram-канал СПЧ. Он подчеркнул, что стране не нужны мигранты, которые не хотят изучать язык, поэтому их необходимо активно побуждать к этому. Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев в беседе с URA.RU сообщил о старте в стране эксперимента, направленного на адаптацию мигрантов. По его словам, приезжим необходимо будет выучить русский язык и узнать культуру страны. Для получения пособий владение русским языком должно стать обязательным условием для мигрантов. Такое заявление сделал глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня». «Владение русским языком для мигрантов должно стать обязательным условием для получения пособий», — заявил Валерий Фадеев, передает telegram-канал СПЧ. Он подчеркнул, что стране не нужны мигранты, которые не хотят изучать язык, поэтому их необходимо активно побуждать к этому. Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев в беседе с URA.RU сообщил о старте в стране эксперимента, направленного на адаптацию мигрантов. По его словам, приезжим необходимо будет выучить русский язык и узнать культуру страны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям