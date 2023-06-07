Глава СПЧ Фадеев: мигранты обязаны изучать русский язык для получения пособий в РФ

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Открытие после капитального ремонта здания школы №25 им. В.Г. Феофанова. Екатеринбург, гимназия, обучение, учеба, школа, начальная школа, образование, русский язык, уроки, лицей
России не нужны мигранты, не желающие изучать русский язык, сказал Валерий Фадеев Фото:

Для получения пособий владение русским языком должно стать обязательным условием для мигрантов. Такое заявление сделал глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

«Владение русским языком для мигрантов должно стать обязательным условием для получения пособий», — заявил Валерий Фадеев, передает telegram-канал СПЧ. Он подчеркнул, что стране не нужны мигранты, которые не хотят изучать язык, поэтому их необходимо активно побуждать к этому.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев в беседе с URA.RU сообщил о старте в стране эксперимента, направленного на адаптацию мигрантов. По его словам, приезжим необходимо будет выучить русский язык и узнать культуру страны.

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Для получения пособий владение русским языком должно стать обязательным условием для мигрантов. Такое заявление сделал глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня». «Владение русским языком для мигрантов должно стать обязательным условием для получения пособий», — заявил Валерий Фадеев, передает telegram-канал СПЧ. Он подчеркнул, что стране не нужны мигранты, которые не хотят изучать язык, поэтому их необходимо активно побуждать к этому. Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев в беседе с URA.RU сообщил о старте в стране эксперимента, направленного на адаптацию мигрантов. По его словам, приезжим необходимо будет выучить русский язык и узнать культуру страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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