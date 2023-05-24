В Госдуме поддержали программу социальной адаптации мигрантов

24 мая 2023 в 17:57 Размер текста - 17 +

Для мигрантов должны быть созданы курсы для адаптации к жизни в России, считает Олег Матвейчев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мигрантам, приезжающим в Россию, необходимо пройти специальные курсы, чтобы социально адаптироваться: выучить язык, узнать культуру, законы страны. Об этом в беседе с URA.RU рассказал зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев. «Социальная адаптация мигрантов требуется, потому что люди являются носителями чужой, другой культуры. Они в этом не виноваты, они так воспитывались, это их естественная среда. Зачастую они не могут вести себя так, как требуют наши законы. Кстати говоря, аналогичным образом и с нашими людьми, когда они приезжают в страны Востока или Азии, они часто нарушают писанные и неписанные нормы. Мы должны притираться друг к другу, учиться и так далее. Одно дело, когда человек приезжает, как турист, другое дело, когда работать на длительный срок или вообще получить вид на жительство, гражданство. Он должен проходить через курсы, где обучают не только русскому языку, но и дают основы культуры, общего житья и так далее», — объяснил Олег Матвейчев. По словам депутата Госдумы, центры адаптации должны быть муниципальными и областными. «Можно сделать центры адаптации и частные. Создать как муниципальные, так и областные», — добавил Матвейчев. О запуске пилотных проектов по социокультурной адаптации иностранных граждан в Пермском, Краснодарском крае, Калининграде и Московской области заявил на правительственном часе в Госдуме руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов. Ранее он презентовал проект на встрече с фракцией КПРФ, отметив, что результатами работы таких организаций является хотя бы минимальное владение мигрантом русским языком и понимание, что он имеет право делать, что нет, за что может быть наказан. Руководитель ФАДН подчеркнул, что по данным МВД, в 2022 году на территории РФ находилось 6,3 млн иностранных граждан. После чего зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев высказал в своем telegram-канале сомнение по данной теме. Депутат посчитал, что ФАНД не владеет информацией о точном количестве мигрантов в России и тех, кто получил гражданство. Плюс ко всему, Матвеев усомнился в реалистичности проекта, посчитав, что все будет решаться только через фестивали, «Дома дружбы народов», не задевая острые вопросы, которые волнуют людей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мигрантам, приезжающим в Россию, необходимо пройти специальные курсы, чтобы социально адаптироваться: выучить язык, узнать культуру, законы страны. Об этом в беседе с URA.RU рассказал зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев. «Социальная адаптация мигрантов требуется, потому что люди являются носителями чужой, другой культуры. Они в этом не виноваты, они так воспитывались, это их естественная среда. Зачастую они не могут вести себя так, как требуют наши законы. Кстати говоря, аналогичным образом и с нашими людьми, когда они приезжают в страны Востока или Азии, они часто нарушают писанные и неписанные нормы. Мы должны притираться друг к другу, учиться и так далее. Одно дело, когда человек приезжает, как турист, другое дело, когда работать на длительный срок или вообще получить вид на жительство, гражданство. Он должен проходить через курсы, где обучают не только русскому языку, но и дают основы культуры, общего житья и так далее», — объяснил Олег Матвейчев. По словам депутата Госдумы, центры адаптации должны быть муниципальными и областными. «Можно сделать центры адаптации и частные. Создать как муниципальные, так и областные», — добавил Матвейчев. О запуске пилотных проектов по социокультурной адаптации иностранных граждан в Пермском, Краснодарском крае, Калининграде и Московской области заявил на правительственном часе в Госдуме руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов. Ранее он презентовал проект на встрече с фракцией КПРФ, отметив, что результатами работы таких организаций является хотя бы минимальное владение мигрантом русским языком и понимание, что он имеет право делать, что нет, за что может быть наказан. Руководитель ФАДН подчеркнул, что по данным МВД, в 2022 году на территории РФ находилось 6,3 млн иностранных граждан. После чего зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев высказал в своем telegram-канале сомнение по данной теме. Депутат посчитал, что ФАНД не владеет информацией о точном количестве мигрантов в России и тех, кто получил гражданство. Плюс ко всему, Матвеев усомнился в реалистичности проекта, посчитав, что все будет решаться только через фестивали, «Дома дружбы народов», не задевая острые вопросы, которые волнуют людей.