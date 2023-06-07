Минобороны РФ: украинские диверсанты устроили подрыв аммиакопровода «Тольятти-Одесса»

Мирные жители Харьковской области пострадали при подрыве аммиакопровода «Тольятти-Одесса»
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
5 июня примерно в 21.00 около района населенного пункта Масютовка Харьковской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили подрыв аммиакопровода «Тольятти-Одесса». Об этом сообщили в Минобороны России.
«Украинской диверсионно-разведывательной группой был осуществлен подрыв аммиакопровода „Тольятти-Одесса“», — заявило ведомство. Отмечается, что в результате террористического акта пострадали мирные жители Харьковской области. Им оказали помощь медики.
Российские военные не пострадали. Через поврежденные участки происходит стравливание остатков аммиака с территорий Украины.
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