Минобороны РФ: украинские диверсанты устроили подрыв аммиакопровода «Тольятти-Одесса»

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Мирные жители Харьковской области пострадали при подрыве аммиакопровода «Тольятти-Одесса» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

5 июня примерно в 21.00 около района населенного пункта Масютовка Харьковской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили подрыв аммиакопровода «Тольятти-Одесса». Об этом сообщили в Минобороны России.

«Украинской диверсионно-разведывательной группой был осуществлен подрыв аммиакопровода „Тольятти-Одесса“», — заявило ведомство. Отмечается, что в результате террористического акта пострадали мирные жители Харьковской области. Им оказали помощь медики.

Российские военные не пострадали. Через поврежденные участки происходит стравливание остатков аммиака с территорий Украины.

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5 июня примерно в 21.00 около района населенного пункта Масютовка Харьковской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили подрыв аммиакопровода «Тольятти-Одесса». Об этом сообщили в Минобороны России. «Украинской диверсионно-разведывательной группой был осуществлен подрыв аммиакопровода „Тольятти-Одесса“», — заявило ведомство. Отмечается, что в результате террористического акта пострадали мирные жители Харьковской области. Им оказали помощь медики. Российские военные не пострадали. Через поврежденные участки происходит стравливание остатков аммиака с территорий Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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