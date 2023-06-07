Минобороны РФ: украинские диверсанты устроили подрыв аммиакопровода «Тольятти-Одесса» 07 июня 2023 в 16:10 Размер текста - 17 + Мирные жители Харьковской области пострадали при подрыве аммиакопровода «Тольятти-Одесса» Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине 5 июня примерно в 21.00 около района населенного пункта Масютовка Харьковской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили подрыв аммиакопровода «Тольятти-Одесса». Об этом сообщили в Минобороны России. «Украинской диверсионно-разведывательной группой был осуществлен подрыв аммиакопровода „Тольятти-Одесса“», — заявило ведомство. Отмечается, что в результате террористического акта пострадали мирные жители Харьковской области. Им оказали помощь медики. Российские военные не пострадали. Через поврежденные участки происходит стравливание остатков аммиака с территорий Украины. 5 июня примерно в 21.00 около района населенного пункта Масютовка Харьковской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили подрыв аммиакопровода «Тольятти-Одесса». Об этом сообщили в Минобороны России. «Украинской диверсионно-разведывательной группой был осуществлен подрыв аммиакопровода „Тольятти-Одесса“», — заявило ведомство. Отмечается, что в результате террористического акта пострадали мирные жители Харьковской области. Им оказали помощь медики. Российские военные не пострадали. Через поврежденные участки происходит стравливание остатков аммиака с территорий Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям