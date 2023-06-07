В Челябинской области похолодает до 2 градусов

07 июня 2023 в 16:51 Размер текста - 17 +

Аномальная жара в Челябинской области сменяется резким похолоданием Фото: Вадим Ахметов © URA.RU После нескольких недель аномальной жары температура в Челябинской области опустится до 2 градусов. Об этом предупредили синоптики регионального ЦГМС. «Ночью 8 июня столбики термометров опустятся до 6-11, а при прояснении — до 2 градусов. Похолодание ожидается на фоне дождей и ветра, порывы которого будут достигать 14 метров в секунду. Днем потеплеет до 23, а на юге до 26 градусов», — пояснили URA.RU в челябинском гидрометеоцентре. Последующие дни — 9 и 10 июня — ожидаются обычными для начала лета. Ночи будут прохладными — 7-12 градусов, а дни теплыми — до 23-26 градусов. Дождей не прогнозируется. В Челябинске четверг, пятница и суббота экстрима не обещают. Синоптики обещают переменную облачность, погоду без осадков и ровные температуры: 7-12 градусов ночь и 20-24 градуса днем. Скрин: сайт челябинского ЦГМС

После нескольких недель аномальной жары температура в Челябинской области опустится до 2 градусов. Об этом предупредили синоптики регионального ЦГМС. «Ночью 8 июня столбики термометров опустятся до 6-11, а при прояснении — до 2 градусов. Похолодание ожидается на фоне дождей и ветра, порывы которого будут достигать 14 метров в секунду. Днем потеплеет до 23, а на юге до 26 градусов», — пояснили URA.RU в челябинском гидрометеоцентре. Последующие дни — 9 и 10 июня — ожидаются обычными для начала лета. Ночи будут прохладными — 7-12 градусов, а дни теплыми — до 23-26 градусов. Дождей не прогнозируется. В Челябинске четверг, пятница и суббота экстрима не обещают. Синоптики обещают переменную облачность, погоду без осадков и ровные температуры: 7-12 градусов ночь и 20-24 градуса днем.