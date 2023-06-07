В Челябинской области похолодает до 2 градусов

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Аномальная жара в Челябинской области сменяется резким похолоданием Фото:

После нескольких недель аномальной жары температура в Челябинской области опустится до 2 градусов. Об этом предупредили синоптики регионального ЦГМС.

«Ночью 8 июня столбики термометров опустятся до 6-11, а при прояснении — до 2 градусов. Похолодание ожидается на фоне дождей и ветра, порывы которого будут достигать 14 метров в секунду. Днем потеплеет до 23, а на юге до 26 градусов», — пояснили URA.RU в челябинском гидрометеоцентре.

Последующие дни — 9 и 10 июня — ожидаются обычными для начала лета. Ночи будут прохладными — 7-12 градусов, а дни теплыми — до 23-26 градусов. Дождей не прогнозируется.

В Челябинске четверг, пятница и суббота экстрима не обещают. Синоптики обещают переменную облачность, погоду без осадков и ровные температуры: 7-12 градусов ночь и 20-24 градуса днем.

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После нескольких недель аномальной жары температура в Челябинской области опустится до 2 градусов. Об этом предупредили синоптики регионального ЦГМС. «Ночью 8 июня столбики термометров опустятся до 6-11, а при прояснении — до 2 градусов. Похолодание ожидается на фоне дождей и ветра, порывы которого будут достигать 14 метров в секунду. Днем потеплеет до 23, а на юге до 26 градусов», — пояснили URA.RU в челябинском гидрометеоцентре. Последующие дни — 9 и 10 июня — ожидаются обычными для начала лета. Ночи будут прохладными — 7-12 градусов, а дни теплыми — до 23-26 градусов. Дождей не прогнозируется. В Челябинске четверг, пятница и суббота экстрима не обещают. Синоптики обещают переменную облачность, погоду без осадков и ровные температуры: 7-12 градусов ночь и 20-24 градуса днем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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