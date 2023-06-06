06 июня 2023

В Тюмени президентский фонд поддержки участников СВО будет ставить дедлайны чиновникам

В тюменском фонде «Защитники Отечества» проследят, чтобы власти не затягивали с помощью военным
© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по экономической политике. Курган , депутат, чиновник, заседание, мужские руки
Чиновникам будут ставить конкретные сроки исполнения планов по поддержке военных Фото:

Главы муниципалитетов, а также сотрудники региональных и федеральных ведомств, оказывающие помощь участникам СВО, будут нести персональную ответственность за срыв сроков предоставления такой поддержки. Об этом URA.RU рассказали в тюменском филиале фонда «Защитники Отечества», созданного по указу президента РФ Владимира Путина. Чиновникам будут устанавливать дедлайны на выполнение задач.

«На каждого обратившегося за помощью будет составляться индивидуальный план сопровождения, в котором мы пропишем все мероприятия. Там же будет указан конкретный орган власти, который должен их исполнять и прописаны сроки, которые будут контролироваться», — рассказали URA.RU в тюменском филиале фонда «Защитники Отечества», оказывающем помощь участникам специальной военной операции и их семьям.

Для контроля за данной работой в Тюменской области создана межведомственная комиссия при вице-губернаторе Ольге Кузнечевских. В орган входят главы муниципалитетов, представители федеральных структур и региональных ведомств. Если мероприятия по оказанию помощи будут затягиваться, то на комиссию вынесут вопрос о срыве сроков, с указанием тех лиц, которые не выполнили задачи вовремя.

Как ранее писало URA.RU, тюменское отделение «Защитников Отечества» начало свою работу 1 июня. С тех пор к социальным координаторам обратились десятки человек. Это как ветераны и участники СВО, так и их близкие. Гражданам оказывают психологическую, юридическую и иную поддержку, а также помогают без проволочек и бюрократии получить все положенные льготы.

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Главы муниципалитетов, а также сотрудники региональных и федеральных ведомств, оказывающие помощь участникам СВО, будут нести персональную ответственность за срыв сроков предоставления такой поддержки. Об этом URA.RU рассказали в тюменском филиале фонда «Защитники Отечества», созданного по указу президента РФ Владимира Путина. Чиновникам будут устанавливать дедлайны на выполнение задач. «На каждого обратившегося за помощью будет составляться индивидуальный план сопровождения, в котором мы пропишем все мероприятия. Там же будет указан конкретный орган власти, который должен их исполнять и прописаны сроки, которые будут контролироваться», — рассказали URA.RU в тюменском филиале фонда «Защитники Отечества», оказывающем помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Для контроля за данной работой в Тюменской области создана межведомственная комиссия при вице-губернаторе Ольге Кузнечевских. В орган входят главы муниципалитетов, представители федеральных структур и региональных ведомств. Если мероприятия по оказанию помощи будут затягиваться, то на комиссию вынесут вопрос о срыве сроков, с указанием тех лиц, которые не выполнили задачи вовремя. Как ранее писало URA.RU, тюменское отделение «Защитников Отечества» начало свою работу 1 июня. С тех пор к социальным координаторам обратились десятки человек. Это как ветераны и участники СВО, так и их близкие. Гражданам оказывают психологическую, юридическую и иную поддержку, а также помогают без проволочек и бюрократии получить все положенные льготы.
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