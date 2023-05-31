В Тюмени открылся центр «Защитники Отечества»

За помощью в фонд «Защитники Отечества» могут обратиться ветераны и участники специальной военной операции Фото: Денис Моргунов © URA.RU

С 1 июня в Тюмени начнет работать региональный филиал фонда «Защитники Отечества». Здесь будут помогать ветеранам и участникам специальной военной операции, а также членам семей погибших военнослужащих. Каждый из них может рассчитывать на адресную помощь. 31 мая прошла церемония открытия фонда, в которой приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор и Герой России Рустам Сайфуллин. Подробнее об этом — в фотоподборке URA.RU.

Первым посетителем тюменского отделения фонда «Защитники Отечества» стал Герой России и СВО Рустам Сайфуллин, который получил тяжелое ранение во время боев на Украине Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Компанию тюменскому Герою России составили бойцы спецназа «Ахмат»… Фото: Денис Моргунов © URA.RU

… и губернатор Тюменской области Александр Моор, который лично занимается вопросами, связанными со специальной военной операцией. Он не раз провожал батальоны мобилизованных тюменцев и выезжал в зону СВО, чтобы проверить, получают ли они все необходимое для несения службы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

После короткого брифинга — экскурсия по главному залу тюменского отделения фонда «Защитники Отечества» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Здесь тюменские ветераны и участники СВО смогут получить любую консультацию в режиме «единого окна» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

С этим помогут социальные координаторы, которые прошли серьезную подготовку. В том числе, психологическую Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Татьяна Мизина — один из социальных координаторов. Ее муж находится в зоне СВО с 2022 года, поэтому над предложением о работе в фонде помощи участникам и ветеранам спецоперации долго не раздумывала Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В тюменском отделении фонда «Защитники Отечества» можно бесплатно решить вопросы с получением льгот, медицинской и социальной реабилитации, обеспечением лекарствами Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В здании, где расположился фонд, будет собственное отделение по реабилитации военнослужащих, получивших инвалидность. Сейчас там устанавливают оборудование Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменский фонд «Защитники Отечества» сможет помочь и поддержать участников и ветеранов специальной военной операции. Которые, не жалея себя, ведут борьбу с нацизмом на Украине Фото: Денис Моргунов © URA.RU

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Решению об этом предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик.