Тюменский центр «Защитники Отечества» поможет ветеранам СВО вернуться к мирной жизни. Фоторепортаж

В Тюмени открылся центр «Защитники Отечества»
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Открытие Защитники Отечества. Тюмень
За помощью в фонд «Защитники Отечества» могут обратиться ветераны и участники специальной военной операции Фото:

С 1 июня в Тюмени начнет работать региональный филиал фонда «Защитники Отечества». Здесь будут помогать ветеранам и участникам специальной военной операции, а также членам семей погибших военнослужащих. Каждый из них может рассчитывать на адресную помощь. 31 мая прошла церемония открытия фонда, в которой приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор и Герой России Рустам Сайфуллин. Подробнее об этом — в фотоподборке URA.RU.

Открытие Защитники Отечества. Тюмень
Первым посетителем тюменского отделения фонда «Защитники Отечества» стал Герой России и СВО Рустам Сайфуллин, который получил тяжелое ранение во время боев на Украине
Фото:
Открытие Защитники Отечества. Тюмень
Компанию тюменскому Герою России составили бойцы спецназа «Ахмат»…
Фото:
Открытие Защитники Отечества. Тюмень
… и губернатор Тюменской области Александр Моор, который лично занимается вопросами, связанными со специальной военной операцией. Он не раз провожал батальоны мобилизованных тюменцев и выезжал в зону СВО, чтобы проверить, получают ли они все необходимое для несения службы
Фото:
Открытие Защитники Отечества. Тюмень
После короткого брифинга — экскурсия по главному залу тюменского отделения фонда «Защитники Отечества»
Фото:
Открытие Защитники Отечества. Тюмень
Здесь тюменские ветераны и участники СВО смогут получить любую консультацию в режиме «единого окна»
Фото:
Открытие Защитники Отечества. Тюмень
С этим помогут социальные координаторы, которые прошли серьезную подготовку. В том числе, психологическую
Фото:
Открытие Защитники Отечества. Тюмень
Татьяна Мизина — один из социальных координаторов. Ее муж находится в зоне СВО с 2022 года, поэтому над предложением о работе в фонде помощи участникам и ветеранам спецоперации долго не раздумывала
Фото:
Открытие Защитники Отечества. Тюмень
В тюменском отделении фонда «Защитники Отечества» можно бесплатно решить вопросы с получением льгот, медицинской и социальной реабилитации, обеспечением лекарствами
Фото:
Открытие Защитники Отечества. Тюмень
В здании, где расположился фонд, будет собственное отделение по реабилитации военнослужащих, получивших инвалидность. Сейчас там устанавливают оборудование
Фото:
Открытие Защитники Отечества. Тюмень
Тюменский фонд «Защитники Отечества» сможет помочь и поддержать участников и ветеранов специальной военной операции. Которые, не жалея себя, ведут борьбу с нацизмом на Украине
Фото:

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Решению об этом предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик.

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С 1 июня в Тюмени начнет работать региональный филиал фонда «Защитники Отечества». Здесь будут помогать ветеранам и участникам специальной военной операции, а также членам семей погибших военнослужащих. Каждый из них может рассчитывать на адресную помощь. 31 мая прошла церемония открытия фонда, в которой приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор и Герой России Рустам Сайфуллин. Подробнее об этом — в фотоподборке URA.RU. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Решению об этом предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик.
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