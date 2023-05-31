С 1 июня в Тюмени начнет работать региональный филиал фонда «Защитники Отечества». Здесь будут помогать ветеранам и участникам специальной военной операции, а также членам семей погибших военнослужащих. Каждый из них может рассчитывать на адресную помощь. 31 мая прошла церемония открытия фонда, в которой приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор и Герой России Рустам Сайфуллин. Подробнее об этом — в фотоподборке URA.RU.
Первым посетителем тюменского отделения фонда «Защитники Отечества» стал Герой России и СВО Рустам Сайфуллин, который получил тяжелое ранение во время боев на Украине
… и губернатор Тюменской области Александр Моор, который лично занимается вопросами, связанными со специальной военной операцией. Он не раз провожал батальоны мобилизованных тюменцев и выезжал в зону СВО, чтобы проверить, получают ли они все необходимое для несения службы
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Решению об этом предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик.
С 1 июня в Тюмени начнет работать региональный филиал фонда «Защитники Отечества». Здесь будут помогать ветеранам и участникам специальной военной операции, а также членам семей погибших военнослужащих. Каждый из них может рассчитывать на адресную помощь. 31 мая прошла церемония открытия фонда, в которой приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор и Герой России Рустам Сайфуллин. Подробнее об этом — в фотоподборке URA.RU. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Решению об этом предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик.