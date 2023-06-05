В тюменском фонде помощи участникам СВО отменяют бюрократию

В тюменский филиал фонда «Защитники Отечества» за первые дни работы обратились более 40 человек

06 июня 2023 в 17:40 Размер текста - 17 +

За несколько дней работы социальные координаторы фонда приняли уже более 40 человек Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В тюменском филиале фонда «Защитники Отечества» отказываются от бюрократии и решают вопросы помощи участникам СВО и их семьям без казенных процедур. Об этом URA.RU рассказала директор фонда Динара Поштаренко. За четыре дня работы к социальным координаторам обратились уже более 40 человек. «Вопросы, с которыми к нам обращаются, решаем в моменте, межведомственным взаимодействием. Наша задача — работать без казенщины и бюрократии. Человек должен узнать о положенных льготах и больше ни по одной инстанции не бегать. Все за него сделает социальный координатор. Со всеми структурами работаем буквально в режиме телефонных звонков, стараемся ускорить процесс и обходиться без составления официальных бумаг и запросов», — рассказала Динара Поштаренко. По ее словам, взаимодействие фонда с департаментом здравоохранения, соцслужбами, Центром занятости и другими структурами уже налажено. Фонд работает всего четыре дня, но за это время за помощью обратились уже более 40 человек. «Буквально сегодня нас попросили о помощи родные участника СВО. Ему нужны определенные медикаменты. Прийти в больницу к врачу, чтобы он ему их выписал, мужчина, само собой, не может. По итогу при помощи нашего депздрава и медиков той области, где находится тюменец, вопрос решили за день, без проволочек. Препараты назначены и скоро будут у мужчины», — рассказала URA.RU сотрудница фонда Татьяна Улитина. Как ранее писало URA.RU, отделение фонда «Защитники Отечества» заработало в Тюмени 1 июня, по адресу: переулок Приисковый, дом 12. Сюда могут обратиться участники СВО и их родственники. Им окажут социальную, юридическую, психологическую помощь. Расскажут о полагающихся льготах и помогут их оформить. Часы работы — будни, с 9:00 до 18:00. Телефон для справок — 69-69-02. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В тюменском филиале фонда «Защитники Отечества» отказываются от бюрократии и решают вопросы помощи участникам СВО и их семьям без казенных процедур. Об этом URA.RU рассказала директор фонда Динара Поштаренко. За четыре дня работы к социальным координаторам обратились уже более 40 человек. «Вопросы, с которыми к нам обращаются, решаем в моменте, межведомственным взаимодействием. Наша задача — работать без казенщины и бюрократии. Человек должен узнать о положенных льготах и больше ни по одной инстанции не бегать. Все за него сделает социальный координатор. Со всеми структурами работаем буквально в режиме телефонных звонков, стараемся ускорить процесс и обходиться без составления официальных бумаг и запросов», — рассказала Динара Поштаренко. По ее словам, взаимодействие фонда с департаментом здравоохранения, соцслужбами, Центром занятости и другими структурами уже налажено. Фонд работает всего четыре дня, но за это время за помощью обратились уже более 40 человек. «Буквально сегодня нас попросили о помощи родные участника СВО. Ему нужны определенные медикаменты. Прийти в больницу к врачу, чтобы он ему их выписал, мужчина, само собой, не может. По итогу при помощи нашего депздрава и медиков той области, где находится тюменец, вопрос решили за день, без проволочек. Препараты назначены и скоро будут у мужчины», — рассказала URA.RU сотрудница фонда Татьяна Улитина. Как ранее писало URA.RU, отделение фонда «Защитники Отечества» заработало в Тюмени 1 июня, по адресу: переулок Приисковый, дом 12. Сюда могут обратиться участники СВО и их родственники. Им окажут социальную, юридическую, психологическую помощь. Расскажут о полагающихся льготах и помогут их оформить. Часы работы — будни, с 9:00 до 18:00. Телефон для справок — 69-69-02.