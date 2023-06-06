06 июня 2023

В ХМАО нефтесервисная компания оставила сотни работников без зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча нефти и газа, нефть, нефтедобыча
Нефтесервис из Мегиона задолжал сотрудникам более 60 млн рублей Фото:

Компания «КапРемСервис» из Мегиона (ХМАО) задолжала сотрудникам больше 60 млн рублей за апрель 2023 года. Сайт прокуратуры ХМАО сообщает, что на руководителя нефтесервисного предприятия завели административное дело.

«Установлено, что предприятие имеет задолженность по выплате заработной платы перед 898 работниками за апрель 2023 г. в сумме свыше 60 млн рублей. В отношении директора общества возбуждено производство по делу об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (полная либо частичная невыплата заработной платы)», — указано в публикации.

Прокуратура провела проверку на предприятии. После вмешательства ведомства нефтесервис выплатил работникам заработную плату.

Ранее URA.RU писало, что компания «Трест Запсибгидрострой» задолжала 648 работникам зарплату на сумму более 50 миллионов рублей. После прокурорской проверки работодатель погасил задолженность по зарплате.

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Компания «КапРемСервис» из Мегиона (ХМАО) задолжала сотрудникам больше 60 млн рублей за апрель 2023 года. Сайт прокуратуры ХМАО сообщает, что на руководителя нефтесервисного предприятия завели административное дело. «Установлено, что предприятие имеет задолженность по выплате заработной платы перед 898 работниками за апрель 2023 г. в сумме свыше 60 млн рублей. В отношении директора общества возбуждено производство по делу об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (полная либо частичная невыплата заработной платы)», — указано в публикации. Прокуратура провела проверку на предприятии. После вмешательства ведомства нефтесервис выплатил работникам заработную плату. Ранее URA.RU писало, что компания «Трест Запсибгидрострой» задолжала 648 работникам зарплату на сумму более 50 миллионов рублей. После прокурорской проверки работодатель погасил задолженность по зарплате.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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