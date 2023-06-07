В Челябинской области пройдет фестиваль военных оркестров

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Международный военно-технический форум «Армия-2022». Екатеринбург, военный оркестр, милитари, армия, военные, милитаризация, почетный караул, военнослужащий, солдат, z войска
В военных оркестрах больше всего духовых инструментов Фото:

В Кыштыме Челябинской области 10 июня состоится фестиваль военных оркестров войск Национальной гвардии РФ Уральского округа. О фестивале «Фанфары Кыштыма» сообщили URA.RU в пресс-службе областного правительства.

«Фестиваль военных оркестров — уникальное для Челябинской области мероприятие. В программе фестиваля — репетиции духовых оркестров росгвардейских частей Уральского округа и концерт», — уточнили в пресс-службе.

В мероприятии примут участие мэр Кыштыма Людмила Шеболаева и директор областного центра народного творчества Оксана Громова. О создании оркестров росгвардейцев расскажут начальник военно-оркестровой службы Уральского округа войск Росгвардии Игорь Вараксин и руководители музыкальных коллективов.

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В Кыштыме Челябинской области 10 июня состоится фестиваль военных оркестров войск Национальной гвардии РФ Уральского округа. О фестивале «Фанфары Кыштыма» сообщили URA.RU в пресс-службе областного правительства. «Фестиваль военных оркестров — уникальное для Челябинской области мероприятие. В программе фестиваля — репетиции духовых оркестров росгвардейских частей Уральского округа и концерт», — уточнили в пресс-службе. В мероприятии примут участие мэр Кыштыма Людмила Шеболаева и директор областного центра народного творчества Оксана Громова. О создании оркестров росгвардейцев расскажут начальник военно-оркестровой службы Уральского округа войск Росгвардии Игорь Вараксин и руководители музыкальных коллективов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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