В Челябинской области пройдет фестиваль военных оркестров

В Кыштыме Челябинской области 10 июня состоится фестиваль военных оркестров войск Национальной гвардии РФ Уральского округа. О фестивале «Фанфары Кыштыма» сообщили URA.RU в пресс-службе областного правительства.
«Фестиваль военных оркестров — уникальное для Челябинской области мероприятие. В программе фестиваля — репетиции духовых оркестров росгвардейских частей Уральского округа и концерт», — уточнили в пресс-службе.
В мероприятии примут участие мэр Кыштыма Людмила Шеболаева и директор областного центра народного творчества Оксана Громова. О создании оркестров росгвардейцев расскажут начальник военно-оркестровой службы Уральского округа войск Росгвардии Игорь Вараксин и руководители музыкальных коллективов.
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