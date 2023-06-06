Тюменцев заманивают в инвестиционную ловушку, обещая небывалую прибыль

Тюменцам предлагают вложить от 300 тысяч рублей в сеть магазинов по продаже экзотических фруктов

07 июня 2023 в 17:47 Размер текста - 17 +

Инвесторам обещают прибыль от 60% годовых, но название компании, в которую предлагают вложить, не озвучивают Фото: Сергей Русанов © URA.RU Тюменцам предлагают вложить от 300 тыс. рублей в развитие сети магазинов экзотических фруктов, обещая прибыль на уровне 60-80% годовых. Больше десятка подобных объявлений появились за последние 12 дней в разделах городов Тюменской области на доске Avito/ «Зарабатывайте пассивно до 60% годовых по договору займа, инвестируя в компанию. Минимальная сумма инвестирования — 300 тысяч рублей. Ежемесячная доходность зависит от суммы инвестиций, представлю подробную таблицу доходности по запросу в сообщениях», — говорится в одном из объявлений. Все объявления выставлены одним автором, ни в одном из сообщений не указывается название компании, в которую тюменцам предлагают инвестировать. В комментариях к профилю автора объявлений посетители Avito отмечают, что в личных сообщениях так же не предоставляется никакой информации. «Не предоставил информацию о себе, просит личный номер, чтобы перейти „из ненадежного Авито“ на другие мессенджеры. Ничего не пояснил о сути предложения», — сообщает автор одного из комментариев. URA.RU так же обратилось к автору объявлений с просьбой назвать компанию и объяснить источник высокой прибыли. На момент публикации ответ ожидается. Ранее агентство рассказало, что тюменцам предлагают сделать вложения в бизнес на маркетплейсах с высокой доходностью. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменцам предлагают вложить от 300 тыс. рублей в развитие сети магазинов экзотических фруктов, обещая прибыль на уровне 60-80% годовых. Больше десятка подобных объявлений появились за последние 12 дней в разделах городов Тюменской области на доске Avito/ «Зарабатывайте пассивно до 60% годовых по договору займа, инвестируя в компанию. Минимальная сумма инвестирования — 300 тысяч рублей. Ежемесячная доходность зависит от суммы инвестиций, представлю подробную таблицу доходности по запросу в сообщениях», — говорится в одном из объявлений. Все объявления выставлены одним автором, ни в одном из сообщений не указывается название компании, в которую тюменцам предлагают инвестировать. В комментариях к профилю автора объявлений посетители Avito отмечают, что в личных сообщениях так же не предоставляется никакой информации. «Не предоставил информацию о себе, просит личный номер, чтобы перейти „из ненадежного Авито“ на другие мессенджеры. Ничего не пояснил о сути предложения», — сообщает автор одного из комментариев. URA.RU так же обратилось к автору объявлений с просьбой назвать компанию и объяснить источник высокой прибыли. На момент публикации ответ ожидается. Ранее агентство рассказало, что тюменцам предлагают сделать вложения в бизнес на маркетплейсах с высокой доходностью.