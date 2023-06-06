06 июня 2023

Курганский синоптик-любитель спрогнозировал дожди. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Чай. Клипарт. Курган, ливень, дождь, плохая видиомость
В Курган придут дожди 9 и 11 июня Фото:

В Курган после жары вместе с понижением температуры воздуха придут дожди. Прогноз на ближайшие пять дней опубликовал синоптик-любитель Илья Винштейн на портале «Погода 45».

«В Кургане 9 июля в Кургане температура воздуха днем составит — до 25 градусов, ночью — до 10 градусов. Вероятность осадков 77%. Осадки возможны и 11 июня — вероятность составляет 55%», — указано в прогнозе Винштейна.

Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует кратковременные дожди и грозы, которые пройдут местами по области ночью 8 июня. Днем с 8 по 10 июня ЦРГМ прогнозирует облачную погоду без осадков, температура воздуха от 21 до 27 градусов.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане жара установила новый температурный рекорд. Среднесуточная температура 5 июня составила 35,1 градуса выше нуля.

Прогноз погоды в Кургане с 8 по 12 июня, опубликован на портале синоптика-любителя Ильи Винштейна
Прогноз погоды в Кургане с 8 по 12 июня, опубликован на портале синоптика-любителя Ильи Винштейна

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В Курган после жары вместе с понижением температуры воздуха придут дожди. Прогноз на ближайшие пять дней опубликовал синоптик-любитель Илья Винштейн на портале «Погода 45». «В Кургане 9 июля в Кургане температура воздуха днем составит — до 25 градусов, ночью — до 10 градусов. Вероятность осадков 77%. Осадки возможны и 11 июня — вероятность составляет 55%», — указано в прогнозе Винштейна. Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует кратковременные дожди и грозы, которые пройдут местами по области ночью 8 июня. Днем с 8 по 10 июня ЦРГМ прогнозирует облачную погоду без осадков, температура воздуха от 21 до 27 градусов. Ранее URA.RU писало, что в Кургане жара установила новый температурный рекорд. Среднесуточная температура 5 июня составила 35,1 градуса выше нуля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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