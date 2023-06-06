Курганский синоптик-любитель спрогнозировал дожди. Скрин

07 июня 2023 в 17:40 Размер текста - 17 +

В Курган придут дожди 9 и 11 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курган после жары вместе с понижением температуры воздуха придут дожди. Прогноз на ближайшие пять дней опубликовал синоптик-любитель Илья Винштейн на портале «Погода 45». «В Кургане 9 июля в Кургане температура воздуха днем составит — до 25 градусов, ночью — до 10 градусов. Вероятность осадков 77%. Осадки возможны и 11 июня — вероятность составляет 55%», — указано в прогнозе Винштейна. Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует кратковременные дожди и грозы, которые пройдут местами по области ночью 8 июня. Днем с 8 по 10 июня ЦРГМ прогнозирует облачную погоду без осадков, температура воздуха от 21 до 27 градусов. Ранее URA.RU писало, что в Кургане жара установила новый температурный рекорд. Среднесуточная температура 5 июня составила 35,1 градуса выше нуля. Прогноз погоды в Кургане с 8 по 12 июня, опубликован на портале синоптика-любителя Ильи Винштейна скрин: портал «Погода45» скрин: kurganpogoda.ru

В Курган после жары вместе с понижением температуры воздуха придут дожди. Прогноз на ближайшие пять дней опубликовал синоптик-любитель Илья Винштейн на портале «Погода 45». «В Кургане 9 июля в Кургане температура воздуха днем составит — до 25 градусов, ночью — до 10 градусов. Вероятность осадков 77%. Осадки возможны и 11 июня — вероятность составляет 55%», — указано в прогнозе Винштейна. Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует кратковременные дожди и грозы, которые пройдут местами по области ночью 8 июня. Днем с 8 по 10 июня ЦРГМ прогнозирует облачную погоду без осадков, температура воздуха от 21 до 27 градусов. Ранее URA.RU писало, что в Кургане жара установила новый температурный рекорд. Среднесуточная температура 5 июня составила 35,1 градуса выше нуля.