05 июня 2023

В Кургане жара установила новый температурный рекорд

© Служба новостей «URA.RU»
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Водоросли на пляже Голубые озера. Курган , лето, пляж, отпуск
Синоптики рассказали о новом температурном рекорде в Кургане Фото:

В Кургане синоптики зафиксировали новый температурный рекорд, который в городе установила жара. Среднесуточная температура 5 июня составила 35,1 градуса выше нуля, говорится на сайте регионального гидрометцентра.

«В Кургане 5 июня был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Он составил 35,1 градуса выше нуля. Прошлый рекорд был +34,9 градуса в 2010 году», — говорится в сообщении синоптиков. Жителей региона синоптики предупреждают, что 7 июня в области сохранится аномальная жара. Средняя температура воздуха будет выше нормы на 7 градусов. До 8 сохранится чрезвычайная пожарная опасности.

Ранее URA.RU писало, что 3 июня зафиксирован в Кургане температурный рекорд — 38,8 градуса жары. Предыдущий максимум был в 1955 году (34,4 градуса). После 7 июня в Кургане похолодает.

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В Кургане синоптики зафиксировали новый температурный рекорд, который в городе установила жара. Среднесуточная температура 5 июня составила 35,1 градуса выше нуля, говорится на сайте регионального гидрометцентра. «В Кургане 5 июня был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Он составил 35,1 градуса выше нуля. Прошлый рекорд был +34,9 градуса в 2010 году», — говорится в сообщении синоптиков. Жителей региона синоптики предупреждают, что 7 июня в области сохранится аномальная жара. Средняя температура воздуха будет выше нормы на 7 градусов. До 8 сохранится чрезвычайная пожарная опасности. Ранее URA.RU писало, что 3 июня зафиксирован в Кургане температурный рекорд — 38,8 градуса жары. Предыдущий максимум был в 1955 году (34,4 градуса). После 7 июня в Кургане похолодает.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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