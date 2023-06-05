В Кургане жара установила новый температурный рекорд

Синоптики рассказали о новом температурном рекорде в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане синоптики зафиксировали новый температурный рекорд, который в городе установила жара. Среднесуточная температура 5 июня составила 35,1 градуса выше нуля, говорится на сайте регионального гидрометцентра.

«В Кургане 5 июня был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Он составил 35,1 градуса выше нуля. Прошлый рекорд был +34,9 градуса в 2010 году», — говорится в сообщении синоптиков. Жителей региона синоптики предупреждают, что 7 июня в области сохранится аномальная жара. Средняя температура воздуха будет выше нормы на 7 градусов. До 8 сохранится чрезвычайная пожарная опасности.

Ранее URA.RU писало, что 3 июня зафиксирован в Кургане температурный рекорд — 38,8 градуса жары. Предыдущий максимум был в 1955 году (34,4 градуса). После 7 июня в Кургане похолодает.