Врач из ХМАО, требовавший запрета абортов, вернется в Тюменскую облдуму

Врач из Нефтеюганска (ХМАО) Владимир Ермолаев вновь станет депутатом Тюменской областной думы после двухлетнего перерыва. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в политической элите «тюменской матрешки». Ермолаев заменит в парламенте единоросса Евгения Макаренко, который решил отказаться от мандата.
«Макаренко избирался по партийному списку, поэтому довыборов на его место не будет. Мандат перейдет к Ермолаеву как представителю ХМАО (Макаренко избирался в облдуму от Нижневартовска — прим. ред.) и следующему по списку», — рассказали инсайдеры.
Ермолаев был депутатом облдумы с 2016 по 2021 годы. Он запомнился тем, что предложил запретить женщинам делать аборты без согласия предполагаемого отца ребенка. После выборов 2021 года, несмотря на проходное место в списке, отказался от мандата.
URA.RU направило запрос в региональное отделение «Единой России». Ответ на него ожидается.
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