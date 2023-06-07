Врач из ХМАО, требовавший запрета абортов, вернется в Тюменскую облдуму

Евгению Макаренко нашли замену в Тюменской областной думе

07 июня 2023 в 19:04 Размер текста - 17 +

Владимир Ермолаев (на фото в центре) заменит в облдуме Евгения Макаренко Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Врач из Нефтеюганска (ХМАО) Владимир Ермолаев вновь станет депутатом Тюменской областной думы после двухлетнего перерыва. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в политической элите «тюменской матрешки». Ермолаев заменит в парламенте единоросса Евгения Макаренко, который решил отказаться от мандата. «Макаренко избирался по партийному списку, поэтому довыборов на его место не будет. Мандат перейдет к Ермолаеву как представителю ХМАО (Макаренко избирался в облдуму от Нижневартовска — прим. ред.) и следующему по списку», — рассказали инсайдеры. Ермолаев был депутатом облдумы с 2016 по 2021 годы. Он запомнился тем, что предложил запретить женщинам делать аборты без согласия предполагаемого отца ребенка. После выборов 2021 года, несмотря на проходное место в списке, отказался от мандата. URA.RU направило запрос в региональное отделение «Единой России». Ответ на него ожидается.

Врач из Нефтеюганска (ХМАО) Владимир Ермолаев вновь станет депутатом Тюменской областной думы после двухлетнего перерыва. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в политической элите «тюменской матрешки». Ермолаев заменит в парламенте единоросса Евгения Макаренко, который решил отказаться от мандата. «Макаренко избирался по партийному списку, поэтому довыборов на его место не будет. Мандат перейдет к Ермолаеву как представителю ХМАО (Макаренко избирался в облдуму от Нижневартовска — прим. ред.) и следующему по списку», — рассказали инсайдеры. Ермолаев был депутатом облдумы с 2016 по 2021 годы. Он запомнился тем, что предложил запретить женщинам делать аборты без согласия предполагаемого отца ребенка. После выборов 2021 года, несмотря на проходное место в списке, отказался от мандата. URA.RU направило запрос в региональное отделение «Единой России». Ответ на него ожидается.