На молодежный форум в Челябинскую область съедутся российские звезды

В Челябинскую область на форум молодежи УрФО «УТРО» съедутся российские звезды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления молодежной политики региона. Форум состоится с 24 по 29 июня в Миассе, в горнолыжном центре «Солнечная долина»
«С 24 по 29 июня в Челябинской области в горнолыжном курорте „Солнечная долина“ состоится форум молодежи Уральского федерального округа „УТРО“. Шесть дней форума будут жаркими не только из-за образовательной программы, но и благодаря выступлениям хедлайнеров — групп PIZZA и Dabro», — рассказали URA.RU в пресс-службе.
Форум проводится под эгидой полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева. Челябинская область будет принимать «УТРО» в четвертый раз.
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