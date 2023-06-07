УрФУ вошел в топ-10 вузов России

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Учебные корпуса УрФУ. Екатеринбург, урфу, уральский федеральный университет, улица мира19, гук урфу
УрФУ занял 10 место из 100 Фото:

Уральский федеральный университет вошел в топ-10 лучших вузов России. Рейтинг составляло агентство RAEX. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза.

«Уральский федеральный университет, по сравнению с прошлым годом, смог подняться на одну позицию и занял 10-е место. Это лучший результат среди всех федеральных университетов России», — рассказали в УрФУ. Всего в списке числится 100 вузов страны.

Как заявил ректор УрФУ Виктор Кокшаров, учебное заведение является крупнейшим центром качественной подготовки кадров и внедрению научных разработок в промышленности. «Для достижения необходимых результатов вуз активно работает с академическими институтами и индустриальными партнерами. Все это способствует развитию региона и повышению его конкурентоспособности», — отметил Кокшаров.

Рейтинг RAEX-100 основан на данных анкетирования вузов, собственных опросах ученых, работодателей, студентов и выпускников, на наукометрических показателях и данных из открытых источников. Общий балл складывается из трех показателей: условия для получения качественного образования, уровень востребованности выпускников работодателями и уровень научно-исследовательской деятельности.

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Уральский федеральный университет вошел в топ-10 лучших вузов России. Рейтинг составляло агентство RAEX. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза. «Уральский федеральный университет, по сравнению с прошлым годом, смог подняться на одну позицию и занял 10-е место. Это лучший результат среди всех федеральных университетов России», — рассказали в УрФУ. Всего в списке числится 100 вузов страны. Как заявил ректор УрФУ Виктор Кокшаров, учебное заведение является крупнейшим центром качественной подготовки кадров и внедрению научных разработок в промышленности. «Для достижения необходимых результатов вуз активно работает с академическими институтами и индустриальными партнерами. Все это способствует развитию региона и повышению его конкурентоспособности», — отметил Кокшаров. Рейтинг RAEX-100 основан на данных анкетирования вузов, собственных опросах ученых, работодателей, студентов и выпускников, на наукометрических показателях и данных из открытых источников. Общий балл складывается из трех показателей: условия для получения качественного образования, уровень востребованности выпускников работодателями и уровень научно-исследовательской деятельности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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