УрФУ вошел в топ-10 вузов России

УрФУ занял 10 место из 100 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уральский федеральный университет вошел в топ-10 лучших вузов России. Рейтинг составляло агентство RAEX. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза.

«Уральский федеральный университет, по сравнению с прошлым годом, смог подняться на одну позицию и занял 10-е место. Это лучший результат среди всех федеральных университетов России», — рассказали в УрФУ. Всего в списке числится 100 вузов страны.

Как заявил ректор УрФУ Виктор Кокшаров, учебное заведение является крупнейшим центром качественной подготовки кадров и внедрению научных разработок в промышленности. «Для достижения необходимых результатов вуз активно работает с академическими институтами и индустриальными партнерами. Все это способствует развитию региона и повышению его конкурентоспособности», — отметил Кокшаров.

Рейтинг RAEX-100 основан на данных анкетирования вузов, собственных опросах ученых, работодателей, студентов и выпускников, на наукометрических показателях и данных из открытых источников. Общий балл складывается из трех показателей: условия для получения качественного образования, уровень востребованности выпускников работодателями и уровень научно-исследовательской деятельности.